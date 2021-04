Vanguard, mega saldi sulla consulenza finanziaria: oltre il 50%

Il gigante statunitense degli investimenti Vanguard scuote il mercato della consulenza finanziaria con il lancio di un servizio a prezzo ridotto. Lo scrive il sito web This is money. Già noto per le basse commissioni per i suoi fondi, che seguono i mercati piuttosto che utilizzare gestori esperti per scegliere gli investimenti, Vanguard addebiterà lo 0,79% all'anno per la consulenza finanziaria, incluso il costo dei fondi di investimento e la commissione della piattaforma.

La mossa potrebbe generare onde d'urto in un settore in cui le commissioni dei gestori di fondi e dei consulenti finanziari spesso si sommano a più del doppio. Secondo la Financial Conduct Authority, i consulenti finanziari tradizionali addebitano una commissione iniziale del 2,4%, seguita in media dall'1,9% all'anno in costi di fondi e consulenza. Vanguard, il secondo gestore patrimoniale più grande al mondo, punta a quelle nove persone su dieci che attualmente non di avvalgono di alcun consiglio finanziario, spesso perché temono di non poterselo permettere.

Sean Hagerty, capo di Vanguard Europe, afferma: "Per molti investitori il costo della consulenza è un ostacolo: non è raro vedere costi totali di consulenza e gestione del fondo superiori al 2%". Ma il servizio di Vanguard non sarà così completo come quello offerto da consulenti finanziari indipendenti. Ad esempio, la sua consulenza non copre la pianificazione delle imposte sulle successioni, proprietà e altri beni e prodotti assicurativi. Inoltre, non consente ai risparmiatori di acquistare fondi a parte i propri.