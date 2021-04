Crescono gli investimenti nei cristalli: quarzi e ametiste su tutti

Mentre nel 2020 la domanda di diamanti è scesa del 25 per cento, il valore di quarzo, ametista, citrino e malachite non ha subito flessioni. Lo scrive il Sole 24 Ore, che cita diversi esperti secondo i quali si sta diffondendo il collezionismo di splendidi esemplari di questi minerali. Ad acquistarlo è spesso chi già colleziona monete, automobili, oggetti d'antiquariato, opere d'arte, e non si fa problemi a pagare anche 100mila dollari per oggetti di qualità. Ma i minerali più preziosi vanno da 100mila a 500mila dollari, e alcuni esemplari superano i due milioni. I più amati sono i minerali colorati: tormaline, calciti, ma anche ametiste e quarzi e, in particolare, la fluorite, che si presenta in quasi tutti i colori, in centinaia di località in tutto il mondo. Tra i proprietari illustri del passato, ci sono il collezionista del XIX secolo Stephan von Habsburg - Lothringen – le etichette dei suoi esemplari, stampate dalla zecca di Budapest, sono di grande valore – e Yves Saint Laurent, i cui quarzi purissimi, aggregati di pirite e geodi di ametista sono stati venduti da Christie's nel 2009.