Mercati emergenti, analisti preoccupati dalla nuova ondata di Covid-19

Il rischio di nuovi lockdown prolungati è in aumento nei Mercati Emergenti, mentre la pandemia mostra segni di peggioramento. Anche il ritmo delle campagne vaccinali è cresciuto nella maggior parte dei mercati emergenti il mese scorso, ma i progressi non sono abbastanza rapidi da frenare il recente aumento di nuove infezioni giornaliere che, in alcuni casi, hanno toccato nuovi massimi. Secondo il rapporto di S&P Global Ratings intitolato "Emerging Markets Monthly Highlights: Can The Economic Recovery Withstand The New Wave?", i sistemi sanitari pubblici in diversi Paesi dell’area emergente sono al limite o vicini al livello di saturazione. “Ci sono anche crescenti preoccupazioni sull'efficacia di alcuni vaccini, che potrebbero aumentare la cautela tra i politici e incoraggiarli a mantenere i lockdown, rispristinati il mese scorso, più a lungo”, è scritto nel report.

Per ora gli analisti di S&P mantengono invariate le proiezioni di crescita del Pil sui Mercati Emergenti, ma i rischi di ribasso stanno aumentando. “L'impatto dei lockdown sull'attività economica è molto più basso rispetto all'inizio della pandemia di un anno fa. Inoltre, la resilienza del commercio sta sostenendo i settori manifatturiero e delle materie prime, anche durante i lockdown", scrivono gli analisti di S&P. Che concludono: "Tutto ciò significa che ci aspettiamo ancora una performance più forte nel secondo trimestre rispetto al primo nella maggior parte degli EM. Tuttavia, se le chiusure verranno estese ulteriormente nel secondo trimestre, la nostra aspettativa di una forte ripresa dell'attività in quello stesso trimestre potrebbe diventare troppo ottimistica".