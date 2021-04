Il primo trimestre 2021 sugella un altro record per Banca Mediolanum: 93 nuovi consulenti finanziari inseriti da inizio anno, 33 nel solo mese di marzo. Dei 33 nuovi professionisti 13 provengono dal settore bancario e assicurativo, «segno che la vocazione a portare benessere finanziario alle persone che si affidano a noi si trova anche nei talenti maturati in altri settori,» sostiene Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum. «Poi ci sono i colleghi provenienti dal mondo bancario tradizionale, anche da posizioni rilevanti, che hanno scelto Banca Mediolanum come la dimensione più adatta per esprimere le proprie qualità. A tutti loro dico di amare fino in fondo questa professione. È un mestiere di grande responsabilità. Si prendono per mano i sogni e i sacrifici di una famiglia per dare loro il giusto valore. Valore espresso da strategie evolute che permettono, attraverso un approccio automatico e graduale, di adottare comportamenti virtuosi e di cogliere tutte le opportunità che i mercati sono in grado di offrire.» Ecco alcuni dei nuovi professionisti di marzo.

In Banca Widiba, Lamberto Di Pietro ricopriva il ruolo di recruiting manager. Ora sarà operativo a Teramo. Sulla piazza di Brescia entra Mauro Fogliata, ex consulente finanziario in Banca Popolare di Sondrio. Anche Benedetta Mariani lavorava in Banca Popolare di Sondrio, era assistente alla clientela privata e aziendale. Opererà a Monza e Brianza. Da Bpm arrivano Antonio Casciello, ex gestore imprese e Roberto Bonizzi, ex gestore personal e vicario di filiale. Casciello sarà operativo a Treviso, mentre Bonizzi a Lodi. Provengono da Ubi Banca Paolo Vigna, ex gestore privati e Donato Biasco, ex addetto clienti e consulente famiglia e privati. Vigna opererà a Novara, mentre Biasco a Lecce. Chiude la tornata di ingressi Diana Morzia, ex consulente first per Unicredit. Svilupperà su Bergamo.