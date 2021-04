Societe Generale, nuovi certificati settoriali a leva fissa su azioni

Societe Generale, banca leader sul segmento dei certificati a leva fissa con il 73,1% del controvalore scambiato, amplia la propria offerta sul SedeX di su Borsa Italiana con cinque certificati a leva fissa 7x long e short su indici azionari settoriali. Queste emissioni completano la gamma che già includeva un certificato a leva fissa long +7x su Ftse Mib Banks.

I nuovi prodotti consentono di investire con leva fissa giornaliera 7x sul rialzo o sul ribasso di indici di azioni quotate nell’Eurozona rappresentativi del settore delle automobili e della componentistica associata, del settore del petrolio e del gas e sull’indice azionario rappresentativo del settore bancario italiano.

Gli Sg certificate a leva fissa replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa. La leva fissa viene ricalcolata ogni giorno ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (compounding effect). Questi certificati sono disponibili su Borsa Italiana (SeDeX) con liquidità fornita da Societe Generale.