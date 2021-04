Vontobel emette 15 turbo certificates open end e 15 mini futures su Coinbase

Vontobel, player di primaria importanza a livello europeo nel campo dei certificati e presente sul mercato italiano dal 2016, ha quotato sul SeDeX 15 nuovi Turbo Certificates Open End e 15 nuovi Mini Futures su Coinbase, principale piattaforma di scambio americana di criptovalute, ufficialmente sbarcata a Wall Street il 14 aprile scorso.

La quotazione del colosso dell’exchange ha sancito un momento storico per il mondo delle valute digitali, aprendo gli scambi a un prezzo di 381 dollari per azione e circa 85 miliardi di dollari di valutazione. La piattaforma consente di scambiare una cinquantina di criptovalute, oltre alle più famose Bitcoin ed Ethereum.

Le nuove emissioni non presentano una scadenza prefissata e sono dotate di un livello di Strike che viene rivisto giornalmente.

Turbo Certificates Open-End, i nuovi Turbo senza scadenza

I Turbo Certificates sono Certificati a leva dinamica che permettono di puntare al rialzo (Turbo Long) o al ribasso (Turbo Short) su una determinata attività finanziaria sottostante. I Turbo Open End presentano in più la particolarità di superare il limite temporale dell’investimento, in modo che trader, e investitori in genere, possano mantenere la posizione per il tempo che desiderano, il tutto senza “effetto compounding”, quell’effetto matematico dovuto al metodo di calcolo della leva, che può presentarsi negli strumenti a leva fissa e che può causare uno scostamento significativo fra la performance dell’attività finanziaria sottostante e quella del Certificato. Questa caratteristica li rende adatti a strategie d’investimento o di copertura multiday, perché consente di seguire meglio il prezzo del sottostante.

I Turbo Open End sono caratterizzati da un livello di Strike che viene aggiornato quotidianamente, e dalla presenza di Knock-Out (che coincide con il livello di Strike), una barriera che, se raggiunta dal sottostante, estingue anticipatamente il prodotto azzerandone il valore. Questo meccanismo consente di conoscere subito il livello di perdita a cui si può essere esposti.

Mini Future Certificates, dotati di barriera di Stop-Loss

I nuovi Mini Futures, quotati sul SeDeX da Vontobel, sono Certificati a Leva Dinamica, che permettono di puntare al rialzo (Mini Future Long) o al ribasso (Mini Future Short) di una determinata attività finanziaria sottostante (azioni o indici azionari), senza una scadenza prefissata e con uno Strike che viene aggiornato su base giornaliera.

A differenza dei Turbo Certificates, i Mini Futures sono dotati di una barriera di Stop-Loss che può essere diversa dallo Strike e che, in caso di evento barriera, comporta l’estinzione anticipata.

La barriera di Stop-Loss viene rivista su base mensile, in modo tale che il nuovo valore sia al di sopra dello Strike, mantenendo una differenza positiva tra il livello di Stop-Loss e lo Strike.

Alessandro Cassiani, responsabile structured products distribution Italia di Vontobel ha commentato: “Il grande successo ottenuto da Coinbase in fase di quotazione riflette un momento particolarmente favorevole per le criptovalute, trainato anche da prospettive di ulteriore espansione dell’utilizzo delle valute digitali anche presso il grande pubblico, non solo tra appassionati e operatori specializzati. Come Vontobel, cerchiamo sempre di offrire ai nostri investitori le migliori opportunità di investimento, e in questo caso ci fa piacere proporre dei prodotti che danno esposizione al titolo del momento appena pochi giorni dopo la quotazione a Wall Street”.