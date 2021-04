Ocf, radiato un consulente finanziario ex Sanpaolo Invest

Cristian Castelli, ex consulente finanziario di Sanpaolo Invest, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera che tra le “circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l’affidabilità della consulente di cui trattasi nei confronti della clientela e dei potenziali investitori” figura “l’avvenuta realizzazione di condotte acquisitive – ciascuna delle quali, anche singolarmente considerata, suscettibile di determinare la radiazione del consulente – in un ampio arco temporale e per un ammontare di denaro estremamente rilevante”.