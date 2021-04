ClubDealFiduciaria lancia My Pir online, nuovo servizio per costituire un Pir Alternativo fai-da-te

ClubDealFiduciaria, la prima fiduciaria 100% online, lancia My Pir online, il primo servizio online che consente a investitori individuali evoluti, business angels e club dealer di canalizzare i loro investimenti diretti in economia reale all’interno di un unico mandato, semplificando la gestione e l’amministrazione delle loro partecipazioni e costituendo un “Pir Alternativo fai da te” altamente personalizzabile.

My Pir online si basa sull’avanzata piattaforma tecnologica di ClubDealFiduciaria, fiduciaria 100% online avviata da ClubDealOnline[1] a fine 2020 allo scopo di semplificare la gestione e l’amministrazione delle attività di club deal, e che ora – grazie al contributo-chiave di Legance Avvocati Associati – permette a chi investe in economia reale di beneficiare anche dei vantaggi fiscali offerti dalla normativa Pir.

My Pir online permette a investitori HNWI e business angel di coniugare in modo personalizzato e flessibile le agevolazioni previste dalla normativa che regola i Pir Alternativi (esenzione totale dalle imposte sui redditi per le rendite finanziarie e le plusvalenze di capitale per gli investimenti del portafoglio Pir detenuti per almeno cinque anni; esenzione dall’imposta di successione; credito d’imposta pari alle eventuali future minusvalenze relative a investimenti qualificati effettuati attraverso il Pir entro il 31 dicembre 2021) con i benefici previsti per l’investimento in startup e PMI innovative (detrazioni fiscali pari al 30% dell’importo investito).

Per offrire un servizio professionalmente qualificato e completo, ClubDealFiduciaria si avvale delle competenze dello studio Legance lungo tutto il “ciclo di vita” del Pir Alternativo fai da te: dalla valutazione e analisi dei portafogli al conferimento degli investimenti nei Pir, affinché le esigenze e le aspettative del singolo investitore siano perfettamente rispondenti ai dettami della normativa vigente, rispettando limiti d’investimento, vincoli di concentrazione, e holding period.

Cristiano Busnardo, amministratore delegato di ClubDeal S.p.A. e presidente di ClubDealFiduciaria, ha dichiarato “Semplificare una gestione delle partecipazioni altrimenti molto complessa, operare al 100% online, proporre servizi completi, a 360°. Questa è la mission di ClubDealFiduciaria. E il servizio My Pir online ne è una prova concreta. Nella strutturazione dei Pir “fai da te”, infatti, il ruolo delle fiduciarie è centrale, noi siamo particolarmente orgogliosi di essere già operativi con un servizio “chiavi in mano”. Esiste un numero consistente di investitori che già possiedono investimenti che per le loro caratteristiche potrebbero entrare in un Pir alternativo. My Pir online è dedicato proprio a loro, per consentire anche a chi vuole scegliere in autonomia le aziende nelle quali investire di ottenere gli stessi vantaggi fiscali e gli stessi benefici, in termini di gestione, di chi investe tramite strumenti Pir compliant, ma con un maggior grado di personalizzazione, il tutto online con un notevole risparmio di tempo e minore burocrazia. Ma questo non è il solo vantaggio: la gestione di questi portafogli Pir fai-da-te necessita di competenze elevatissime dal punto di vista fiscale e legale e di un elevato grado di flessibilità; ecco perché in questo servizio l’apporto di uno studio legale di primo piano come Legance è fondamentale. Infine, My Pir online risponde pienamente all’attuale contesto normativo orientato ad indirizzare i capitali privati verso l’economia reale tramite la leva fiscale, allo scopo di stimolare il rilancio del Paese”.

Marco Graziani, partner di Legance, ha aggiunto “La normativa Pir offre molti vantaggi non solo per i gestori dei fondi ma anche per tutti coloro che investono direttamente in asset alternativi. Ancor più interessante è il tema dei Pir Alternativi fai da te, di cui sin da subito abbiamo approfondito le diverse implicazioni, allo scopo di erogare servizi personalizzati, che consentano ai nostri clienti di sfruttare al meglio questo strumento.

È però essenziale, per noi e per i nostri clienti, per una serie di ragioni, sapere di poter contare su alcune partnership con primari operatori del settore, che condividano la nostra visione e abbiano, come noi, un target di clientela di alto livello, interessata a un servizio di qualità. Nella strutturazione di un Pir Alternativo fai da te, una fiduciaria ha un ruolo molto importante a livello amministrativo ed è quindi per noi un partner naturale.

Con ClubDealFiduciaria abbiamo capito subito di andare nella stessa direzione, con la stessa determinazione e dinamicità. Peraltro, l’idea di collaborare con chi ha un modello basato su una piattaforma esclusivamente digitale ci è sembrata molto “sfidante” e innovativa.