Fideuram, IwBank e Sanpaolo Invest, gli ingressi di marzo

Nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021 nelle reti Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest sono stati inseriti 97 nuovi consulenti finanziari. Il numero complessivo dei consulenti delle reti Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest al 31 marzo 2021 risultava pari a 5.487. Tra gli inserimenti di rilievo del mese di marzo, nella rete Fideuram ci sono quelli di Sergio Alfredo Ardemagni, Marco Cadei e Riccardo Oldani in Lombardia, July de Checchi nel Veneto, Erminia d’Alisera, Sandro Selvini e Gennaro Pontillo nel Lazio, Giuseppe Spiezia in Campania; in quella IwBank Augusto Arduini in Lombardia, Sara Cantamessa in Emilia-Romagna, Fabrizio Carcani e Romina Cortina nel Lazio; infine nella rete di Sanpaolo Invest Angela Balsamo e Maria Luigia d’Abbene nel Piemonte, Mauro Giordano Orsini nel Lazio.