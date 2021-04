Ocf, radiato un consulente finanziario ex Unicasim e Giotto Cellino

Emanuele Belli, ex consulente finanziario di Unicasim e Giotto Cellino, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “l’operatività radicalmente irregolare del consulente si sia protratta per un considerevole arco temporale, coinvolgendo una pluralità di clienti – taluni dei quali significativamente indotti in errore in ordine alla propria effettiva disponibilità finanziaria (attesa la marcata differenza fra il controvalore degli investimenti falsamente attestato e quello reale) – e sostanziandosi in diversi casi nella realizzazione di un elevato numero di operazioni non autorizzate, unicamente finalizzate all’artificioso aumento delle proprie commissioni”.