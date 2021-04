Olivetti investe in Seco, via a una partnership industriale

Seco rende noto che nell’ambito dell’offerta in corso ha ricevuto un ordine da parte di Olivetti, società del gruppo Telecom Italia, per l’acquisto di circa 7,5 milioni di azioni corrispondenti al 7% del capitale sociale post-aumento di capitale. Seco ha deciso di allocare tale ordine al fine di avviare un dialogo tra Seco e Olivetti con l’obiettivo di costruire una partnership industriale, con particolare riferimento allo sviluppo e diffusione di tecnologie innovative hardware e software e di soluzioni IoT proprietarie. Seco è un centro di eccellenza nel campo dell'innovazione e integrazione tecnologica. Da oltre quarant’anni, l'azienda opera nel mercato dell'alta tecnologia, progettando, sviluppando e producendo soluzioni tecnologiche proprietarie all'avanguardia per clienti industriali. I prodotti Seco spaziano dai computer miniaturizzati alle soluzioni hardware standard o custom, soluzioni complete ad alta tecnologia e sistemi integrati hardware-software per mercati finali altamente diversificati, tra cui il medicale, l'automazione industriale, l’aerospaziale e la difesa, il wellness e il vending. Inoltre, l'azienda ha ulteriormente ampliato la propria gamma di prodotti lungo la catena del valore con il lancio di Clea, una Platform as A Service (i.e. PaaS) proprietaria, che fornisce servizi e soluzioni per applicazioni nell'ambito dell'Internet of Things ("IoT") permettendo ai clienti di gestire i propri IoT Endpoints in modo efficiente, efficace e semplice. Con oltre 450 dipendenti e un fatturato di Euro 76,1 milioni al 31 dicembre 2020, Seco opera su scala globale con uffici in Europa, Nord America e Asia, oltre a stabilimenti produttivi in Italia e Cina, servendo oltre 200 clienti blue-chip leader nei rispettivi settori. Le capacità di R&S di Seco sono ulteriormente rafforzate da partnership strategiche di lunga durata con i principali tech giant e dalla collaborazione con università, centri di ricerca e start-up innovative. Seco è partecipata dal Fondo Fitec gestito dal Fondo Italiano d'Investimento Sgr.