Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Richness Forex (www.richnessforex.com/, www.richnessep.com/en/index.html);

Money Saving Expert (email: [email protected], [email protected]), clone di soggetto autorizzato;

L’Aggregation (https://la-gg.com);

Limeberg / Lime Berg (www.limeberg.com);

Rapid Quid Finance (www.rapid-quid.com);

Binary Forex Recovery (https://www.binaryforexrecovery.com);

Adamant FX (www.adamantfx.io);

Trendsmacro (https://trendsmacro.com);

Clearvest (www.clearvest.co.uk).

Segnalata dalla Sfc:

www.skywealthmgmt.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

Segnalate dalla Finma:

Adlerstein365 (www.adlerstein365.de);

Queen Investments / Queeninv Group Ltd (https://www.queeninv.com).

Segnalate dalla Knf:

IQ Global Evolution LTD (www.marketpluse.com);

Best Communications Ltd / Irotradex (https://irotradex.com).

Segnalate dalla Cnmv:

Cryptozone24 (https://web.cryptozone24.com);

Emporio Global (www.emporioglobal.net/esp);

Finexro Strongex Ltd (https://www.finexro.com);

https://fxactive.net;

Mister Trading (www.mistertrading.es);

Swiss-Svg Holding Ltd (www.monfex.com);

Primebit Ltd (https://primebit.com/es);

https://www.alt-cpm.com, clone di società autorizzata;

https://bitomatic.app, https://bitomatic.io;

Cfd Globe / Ilaros Group Ltd (https://cfdglobe.com);

Cisco Capitals España (https://ciscotrades.com).