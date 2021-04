Assoreti: giovani al centro del “new generation plan” della consulenza finanziaria

La consulenza finanziaria può rappresentare uno dei principali catalizzatori per orientare il risparmio a beneficio del Paese e delle famiglie? La risposta è positiva e arriva dagli stessi risparmiatori, investitori ma anche clienti attuali della consulenza finanziaria. È questo il quesito che ha dato vita all’evento promosso da Assoreti, in collaborazione con Eumetra e con Tim main partner, e al progetto “New Generation Plan” che unisce le reti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nel sostenere il più grande ricambio generazionale del settore. All’evento hanno partecipato Paolo Molesini, Presidente Assoreti; Fabrizio Fornezza, Partner Eumetra e a discutere del tema è stato invitato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, Claudio Durigon.

Il risparmio come leva per costruire un futuro sostenibile del Paese è il percorso che vedrà nei prossimi anni, alla guida del piano di ripartenza, una nuova generazione di consulenti finanziari in grado di rispondere alle attese del Sistema Paese con nuove abilità che coniugano tecnologia e relazione, asset fondamentali per il futuro della professione.

Il bisogno di un ulteriore rinforzo di tutti i tratti che rappresentano le linee di sviluppo della professione, è evidente: dalla capacità di supportare il cliente nella costruzione del suo futuro, la personalizzazione delle forme di investimento e la costruzione di alleanze e sinergie fra la crescita del patrimonio famigliare ed i destini del mondo, come la sostenibilità, fino all’ utilizzo sempre più all’avanguardia della tecnologia nella relazione con il cliente. Competenze che possono trovare risposte importanti anche grazie al supporto di giovani professionisti.

La necessità di un ricambio generazionale, da tempo ribadita, ha oggi concretamente la possibilità di realizzarsi. Le dinamiche anagrafiche dei consulenti finanziari over 65 nel quinquennio 2021-2025 creano infatti le condizioni per l’inserimento della Next Generation. Il cambio di passo sarà importante e i nuovi professionisti avranno l’occasione di avviare la propria carriera nel settore potendo disporre di un portafoglio trasmesso consistente che è noto essere lo scoglio iniziale più alto per il giovane che vuole intraprendere la professione. Il consulente over 65, con decine di anni di esperienza, ha un portafoglio medio pari a circa 30 milioni di euro e può rappresentare una guida e un’opportunità per più di un giovane. Una nuova generazione, protagonista del passaggio generazionale più importante di sempre, che contribuirà concretamente allo sviluppo sostenibile del Paese nonché all’accelerazione del processo di digitalizzazione nella relazione con il cliente.

Il processo di accumulo del “risparmio precauzionale”, più intenso nei periodi di incertezza, è controproducente se non assistito dalla consulenza, in grado di offrire capacità progettuale alla famiglia, agli investimenti e quindi al Paese. Una consapevolezza che sta diventando propria non solo degli esperti del settore ma anche degli italiani che per il 94% ritengono che la finanza possa rappresentare un volano di ripresa per il Paese e aiuto concreto alla costruzione del futuro delle famiglie. I dati registrati dalle reti lo dimostrano: nel 2020 la consulenza finanziaria ha visto una diminuzione della raccolta di liquidità che è stata pari al 4% in un contesto di crescita dei volumi di raccolta del 24% con la componente di risparmio gestito che segna un aumento di oltre il 19%. Il numero di famiglie clienti si è incrementato di 145 mila unità e gli asset, quelli del risparmio affidato alla consulenza finanziaria delle reti, hanno superato la soglia di 667 miliardi nel 2020 con una prospettiva di potenziale crescita che, nel 2025, potrebbe portare il patrimonio a 1.000 miliardi di euro.

I numeri sostengono un incremento della fiducia degli italiani nella consulenza finanziaria che nei prossimi anni sarà sempre più custode di un patrimonio nazionale e quindi responsabile, insieme alla nuova generazione, di un sistema di attese molto diverso da quello di un tempo. Già oggi, infatti, la domanda di consulenza non guarda più “solo” l’area classica dell’asset allocation, che pur resta importante ed al centro dell’attenzione, ma anche a tutti gli asset patrimoniali e alle esigenze di finanziamento. Fondamentale sarà quindi la capacità di indirizzare la famiglia, e anche l’imprenditore, verso un futuro sostenibile, la costruzione di progetti e il raggiungimento di obiettivi di vita.

Paolo Molesini, presidente Assoreti: “La professione dei consulenti finanziari ha alle spalle decenni di crescita e anche quest’anno ha dimostrato resilienza e capacità di attrarre investimenti. Un’industria in salute che ha raccolto consensi e fiducia e che sta affrontando una grande evoluzione, diventando canale essenziale per lo sviluppo del Paese. Risparmio e giovani sono la direzione. Il patrimonio della consulenza rappresenta sempre più, anche per volumi, un patrimonio nazionale da preservare a tutela dei clienti e a beneficio del Paese. Questo percorso sarebbe oggi inimmaginabile senza il contributo dei giovani. Le reti sono pronte a dar vita al più grande ricambio generazionale, che si tradurrà in un impatto sociale importante per il Paese, non solo in termini di occupazione ma anche di qualità e diffusione del servizio offerto agli italiani. Assoreti ha lanciato il New Generation Plan. Ai giovani va spiegata l’importanza di questo mestiere e vanno aiutati e sostenuti nella scelta di questa professione, per metterli nelle condizioni di poter avviare e sviluppare concretamente una carriera nella consulenza finanziaria”.

Fabrizio Fornezza, partner Eumetra: “In un anno molto è cambiato e anche noi, come italiani, siamo cambiati rapidamente. Siamo più attenti alle cose che contano. Fra le cose che contano - oggi e nei prossimi anni - per gli italiani c’è senza dubbio il progetto di rinascita del paese. La ripresa del paese sta così a cuore agli italiani, risparmiatori e investitori, che in molti sono disposti ad investirci i propri risparmi. Ma per farlo in modo intelligente, oculato ed attento ai bisogni della famiglia gli investitori sentono il bisogno di un supporto ed una consulenza di qualità. Una consulenza di qualità che sta assumendo caratteri molto più articolati rispetto a quella di un tempo: si occupa di investimenti, così come di progettazione del risparmio, di protezione, di progetti della famiglia. E’ una consulenza che simbolicamente riconfigura il suo focus, spostandolo dal portafoglio dell’investitore alla sua persona ed ai suoi bisogni e progetti. Di certo i migliori consulenti sono già oggi in grado di erogare questa consulenza di qualità. Ma una nuova generazione di giovani consulenti deve trovare spazio e questa nuova generazione deve già nascere con la passione, la sensibilità e la competenza per questo nuovo ruolo. Senza dimenticare che una consulenza ed una finanza più attente alle persone, alle sfide che oggi le persone devono gestire, diventano quasi automaticamente più attente alla società. E’ così che si crea una finanza sostenibile non solo perché investe in soluzioni sostenibili, ma perché contribuisce a costruire sostenibilità finanziaria per la famiglia ed allo stesso tempo per il Paese.”

Assoreti, l'Associazione delle banche e delle imprese di investimento con consulenti abilitati all’offerta fuori sede, con il supporto di Eumetra, istituto indipendente di ricerca sociale, ha condotto a ottobre e novembre 2020 un’indagine sulla relazione tra risparmio, consulenza finanziaria e bisogni del Paese. Per il progetto di ricerca è stato contattato un campione nazionale di 1000 risparmiatori ed investitori, a rappresentare il sistema delle famiglie risparmiatrici e del risparmio italiano.