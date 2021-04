Grassigli, Doorway: la nostra selezione di Pmi e startup per i wealth manager

Il ruolo dei portali online di equity investing, che si può rivelare fondamentale nell’affiancare i wealth manager nella diversificazione dei portafogli dei propri clienti, è stato al centro dell’evento online “Diversificare gli investimenti: il ruolo dei real asset”, organizzato da Doorway, in collaborazione con Ascofind. L’ad di Doorway Antonella Grassigli ha spiegato come funziona la scelta e l’accompagnamento delle aziende:

«Facciamo un lavoro di estrema selezione sulle aziende che portiamo ai nostri investitori. Selezione che è basata su criteri di business e di internazionalizzazione, così da portare agli investitori aziende che abbiano una prospettiva non solo italiana ma anche internazionale. Il fulcro di tutto non è l’investimento ma il disinvestimento, perché nel momento in cui si disinveste si ha la remunerazione per l’investitore, ma significa che l’azienda è cresciuta di valore e ha creato indotto e ricchezza. In Italia però questo è difficile farlo, perché i player del mercato sono pochi e quindi è necessario che tutte le aziende che creiamo in Italia abbiano un respiro internazionale per poter avere anche delle exit internazionali, quindi non dover limitarsi ad avere player solo italiani ma anche esteri. Nominiamo anche un champion, un soggetto professionale che si affianca all’imprenditore e consente di aiutare anche da un punto di vista strategico nelle scelte di exit e nelle strategie di crescita. In questo percorso, che per l’Italia è nuovo, è fondamentale avere un accompagnamento e una trasparenza informativa sia sui numeri dell’azienda ma anche sulle strategie, così da aver monitorato quindi l’investimento. Si sta tanto parlando di aziende sostenibili, noi oltre a fare una valutazione del modello di business stiamo implementando un processo di screening che valuta e monitora i criteri Esg e di sostenibilità, perché sono investimenti questi di medio e lungo periodo; e proprio nel medio e lungo periodo questi elementi saranno sempre più valorizzati, le exit si faranno solo su aziende che hanno questi criteri. Acbc, per esempio, è una delle start up migliori di quest’anno, ha fatto una scelta di sostenibilità perché la finanza non può in questo momento storico prescinderne, le nostre scelte sono basate anche su questi temi. Mi auguro che la detrazione fiscale iniziale almeno per cominciare a smuovere questa massa di liquidità improduttiva serva per mitigare il rischio, bisogna diversificare perché di Acbc c’è n’è una. Sulla nostra piattaforma hai questa possibilità, perché garantiamo una presentazione di almeno 20 Pmi all’anno e quindi si può scegliere di investire nel fashion, nel digital, nel medicale e così via, in libertà ma nello stesso tempo avendo un minimo di mitigazione, che può essere la detrazione fiscale che comunque è un 30%. Nel portafoglio dei Pir alternativi il 70% del portafoglio può essere costituito da aziende che noi portiamo in piattaforma; questo consente non solo la detassazione sulle plus valenze ma anche un recupero parziale delle eventuali minusvalenze. Siamo in un momento in cui il contesto è favorevole e deve essere così per la crescita del sistema economico italiano, siamo convinti che questo sia il momento giusto».

Barbara Avalle, Coo di Doorway, è entrata ulteriormente nel merito del quadro di riferimento e del meccanismo di funzionamento della selezione:

«Vorrei dare due informazioni di contesto che sono necessarie: mi riferisco al fatto che nell’attuale contesto di tassi negativi, sicuramente è aumentata la pressione da parte dei consulenti, cosa che ci viene giornalmente riportata, con la ricerca di asset class alternative. È notizia di questi giorni che i tassi negativi stanno diventando un problema anche sui bilanci delle banche, perché hanno cominciato a far pressione sulla propria clientela per smobilizzare la marea di liquidità immobilizzata sui conti correnti attraverso un’imposizione dei fidi di giacenza. Dall’altra parte c’è una grande attenzione da un punto di vista istituzionale, e mi riferisco in particolar modo al ministero per lo sviluppo economico che ha affidato a Cassa depositi e prestiti il compito di sviluppare un ecosistema di venture capital in Italia ritenendolo strategico nel ruolo di promuovere l’innovazione in Italia, e in particolar modo per colmare quel gap di digitalizzazione che ci vede indietro rispetto agli altri paesi europei. Tutto questo ha contribuito ad attrarre l’attenzione sia degli investitori pubblici che di quelli privati sulle start up e pmi innovative, complice il trattamento fiscale di favore e la creazione di strumenti come i Pir alternativi che consentono di usufruire di un beneficio fiscale anche in caso di minusvalenze. Però l’investimento in un asset class come le start up e le pmi innovative e i venture capital che per sua natura è un asset class rischiosa e illiquida richiede delle competenze specifiche e un network ben preciso. In questo contesto sono nate, incentivate istituzionalmente da una regolamentazione che ci vede all’avanguardia in Europa, le piattaforme di equity crowdfounind tradizionali, che rispondono al bisogno della clientela retail di investire in queste start up innovative che sono di moda. Riteniamo però che gli investitori sviluppati e evoluti che cercano la consulenza di wealth manager o di consulenti finanziari indipendenti abbiano dei bisogni diversi, e in particolar modo nell’avvicinarsi e nell’investire in un asset class rischiosa e illiquida riteniamo che i bisogni fondamentali a cui dare risposta siano la selezione dell’opportunità di investimento, la tutela degli investitori e la trasparenza delle informazioni. Per questo nasce Doorway, che per quanto riguarda la selezione delle opportunità di investimento ha tracciato un percorso di selezione dei progetti delle start up e delle Pmi, estremamente rigoroso. Portiamo in piattaforma solo il 3% di tutti i progetti che ci vengono offerti e sottoposti per essere finanziati in piattaforma, e tutte queste start up e pmi vengono sottoposte non solo a un vaglio interno da parte del team di screening e di un comitato di screening interno ma vengono sottoposte a una due diligence legale e fiscale da parte di primarie società di consulenza classiche come Deloitte, ma soprattutto vengono sottoposte a una due diligenze di business volta a verificare la parte di un esperto di business del business model, e quindi nell’ottica di portare alla platea dei nostri investitori un’opportunità di valore che possa arrivare ad una exit importante. Dall’altra parte per quanto riguarda la tutela degli investitori Doorway ha scelto la forma del club deal: sappiamo che anche altre piattaforme si propongono adesso come club deal ma attraverso la fiduciaria, noi riteniamo che il veicolo dedicato ad ogni raccolta offra una maggior tutela agli investitori, nel senso che consente di negoziare una serie di clausole a protezione degli investitori di minoranza secondo le best practice, consente di nominare un amministratore del veicolo che è un champion, un investitore, e quindi ha un allineamento di interesse con altri investitori riuniti nel veicolo, ma che soprattutto è un esperto o del settore in cui la start up opera e o di venture capital e che quindi può mettere a servizio della start up o pmi le proprie competenze. Per quanto riguarda poi la trasparenza delle informazioni, che noi veramente riteniamo un bisogno fondamentale non solo del consulente che dà supporto all’investitore, ma anche dell’investitore stesso, in piattaforma mettiamo a disposizione di entrambi una dashbord finanziaria in cui vengono aggiornati trimestralmente i risultati raggiunti dalla società target e anche in questo caso la figura del champions è fondamentale perché assicura una continuità di informazione. In questo modo crediamo di aver costruito un ecosistema che consente al consulente finanziario di avvicinarsi al mondo del venture capital in modo professionale, e allo stesso tempo di poter creare un rapporto di fiducia sulla clientela proponendo un’asset class alternativa».