Largo ai Consulenti, parte il format di Investire e AnasfIl promo della prima puntata

Da una collaborazione di Investire con Anasf, l’associazione di categoria dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, nasce un nuovo format per il web. Si chiama “Largo ai Consulenti”, ed è un video-magazine a cadenza mensile che ha l’obiettivo di porre al centro la figura e l’attività dei consulenti finanziari presso il grande dei risparmiatori oltre che degli addetti ai lavori. Largo ai Consulenti prenderà il via giovedì 29 aprile alle ore 12 con una puntata

tutta dedicata al ruolo delle donne in questa professione affascinante.

Gli ospiti sono Luigi Conte, presidente di Anasf; Alma Foti, vicepresidente e responsabile dell’area Formazione dei cittadini e Rapporti con i risparmiatori, e Susanna Cerini, tesoriere dell’Associazione, che insieme alla Foti è responsabile dell’area sul valore delle Pari opportunità. In studio ci saranno il direttore di Investire Sergio Luciano e il caporedattore di Investire Marco Muffato, che condurrà la puntata.

L’appuntamento con Largo ai Consulenti sarà visibile sul sito www.investiremag.it e sui canali Facebook di Investire e You Tube di Economy Group. La trasmissione sarà veicolata sui canali social di Investire e Anasf.

Clicca in basso per vedere il promo della prima puntata di Largo ai Consulenti.