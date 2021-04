L’oro è la commodity preferita dagli executive nel 2021

Il 2021 risulterà essere un anno positivo per le commodity, almeno per quanto riguarda la maggior parte dei gestori e degli investitori istituzionali interpellati in un sondaggio apposito. Ntree International Ltd, società britannica specializzata nell'educazione degli investitori e nella distribuzione degli Etf, ha infatti interpellato 150 executive per conto di China post global (Cpb). Quest'ultima è una società di asset management facente capo a una delle maggiori istituzioni finanziarie cinesi. Cpb, attraverso il proprio brand Market Access, promuove una serie di Etf innovativi incentrati sulle commodity e i mercati emergenti.

Nei confronti del mondo delle materie prime vi è attualmente un marcato ottimismo, infatti il 67% di chi ha risposto si attende un aumento dell'allocazione in questa asset class quest'anno. Il 32% conta di mantenerla allo stesso livello, di conseguenza praticamente nessuno vede all'orizzonte una sua diminuzione.

Gas naturale e petrolio occupano il podio dell'ottimismo, un ranking che si spiega osservando le motivazioni addotte dagli istituzionali per investire in commodity. Il 68% infatti ha indicato le speranze di ripresa economica come il driver principale, mentre il 66% ha sottolineato il ruolo di protezione da una rinascente inflazione detenuto dalle materie prime. Il 61% appare convinto delle possibilità di ottenere diversificazione dei rendimenti investendo in commodity. Infine rispettivamente per il 58% e il 55% le materie prime appaiono ancora economiche rispetto alla media storica dei loro corsi. Inoltre sono avvantaggiate da un momentum attualmente positivo in termini di dinamica dei prezzi.

Timothy Harvey, ceo di Ntree International, ha così commentato. «La nostra ricerca mostra il crescente ruolo che le commodity detengono nei portafogli, grazie alle loro qualità di hedging e di diversificazione. Diverse, in particolare i metalli, hanno mostrato una notevole crescita negli ultimi anni».

Danny Dolan, direttore di Market Access, ha poi aggiunto: «I risultati del sondaggio indicano la presenza di un forte sentiment favorevole alle materie prime in Europa. Ciò grazie, sia alle loro prospetitve di rendimento, sia alla possibilità di ottenere protezione dall'inflazione. Nello specifico riteniamo che l'oro e l'energia presentino oggi livelli di entrata interessanti. Lo stesso vale per le azioni delle compagnie aurifere».