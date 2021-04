Ardian Real Estate, acquisito un complesso di uffici a Francoforte

Ardian, società d'investimento leader mondiale, ha firmato un accordo con Publity AG per l'acquisizione dell'edificio per uffici "WestendCarree" (in Grueneburgweg 14, 16-18 e Im Trutz 55) a Francoforte sul Meno. L'acquisizione rappresenta il sesto investimento di Ardian Real Estate in Germania.

Costruito nel 1989, il complesso di uffici è stato rinnovato l'ultima volta nel 2010 e si sviluppa su cinque-otto piani, con circa 31.000 metri quadrati di spazio disponibile. La proprietà è situata nel prestigioso quartiere Westend di Francoforte, in prossimità di una serie di negozi, ristoranti e parchi. La proprietà si trova in centro ed è ben collegata tramite quattro stazioni ferroviarie e della metropolitana, con la Alte Oper e il distretto finanziario a breve distanza a piedi.

Il complesso di edifici è completamente climatizzato e raggruppato intorno a verdi cortili interni. Offre 300 posti auto e il design modulare consente tutte le metriche di utilizzo dello spazio per uffici ampiamente utilizzate. Il tasso di occupazione è attualmente dell'86% e una gran parte dei contratti d'affitto sono in fase di rinnovo nei prossimi anni. Ardian Real Estate intende intraprendere ampie misure di aggiornamento, per ottenere la certificazione di sostenibilità, riprogettare le aree comuni, il sistema di segnaletica e le strutture esterne.