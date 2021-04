Deutsche Bank, è la trimestrale migliore degli ultimi 7 anni

Deutsche Bank ha fatto registrare l’utile trimestrale più alto degli ultimi 7 anni. L’utile pre-tasse è stato pari a € 1.6 miliardi, l’utile netto di € 1.0 mld (vs rispettivamente €206mln e €66mln nel primo trimestre 2020). La Corporate Bank è in crescita del 90% a € 229 milioni, l’Investment Bank del 134% a € 1,5 miliardi; la Private Bank è in crescita del 92% a € 274 milioni, l’Asset Management del 66% a € 183 milioni.

"Il nostro primo trimestre è un'ulteriore prova che Deutsche Bank è sulla strada giusta in tutti e quattro i core business e sta costruendo una redditività sostenibile", ha detto Christian Sewing, Chief executive officer. "Oltre a una sostanziale crescita dei ricavi rispetto a un trimestre dell'anno precedente già forte, abbiamo dimostrato disciplina nella gestione dei costi e dei rischi. Abbiamo raggiunto un ritorno post-tasse sul patrimonio netto tangibile superiore al 7%, e i rendimenti nella Core Bank sono già in anticipo rispetto alle nostre ambizioni per il prossimo anno. Questi risultati ci danno la certezza che raggiungeremo i nostri obiettivi per il 2022".