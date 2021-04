Il fixed-income può ancora offrire income?

"Dopo i commenti di Warren Buffet e Ray Dalio, entrambi riguardo al fatto che investire in obbligazionario offra ormai poche prospettive di generare valore, abbiamo analizzato i mercati del reddito fisso, per determinare in quali aree sia ancora possibile trovare valore, e soprattutto in quali no". Il commento di David Riley, chief investment strategist di BlueBay Am.

Di recente, alcuni investitori hanno denigrato il reddito fisso come se non offrisse alcun valore e non è difficile capire perché. I rendimenti offerti dai titoli di Stato sono sui minimi storici, con circa 12.000 miliardi di dollari di bond governativi con rendimento nominale negativo.

Sebbene vi siano poche possibilità di generare reddito nei mercati obbligazionari core, soprattutto per gli investitori long-only, i titoli di Stato continuano ad offrire valore come assicurazione contro il rischio azionario nei portafogli di investimento. Un investitore attivo può generare valore anche in un contesto di rialzo dei tassi di interesse.

Nella caccia al reddito, molti investitori si stanno allontanando dai titoli di Stato, per favorire il credito high grade con duration breve, che offre rendimenti più elevati, minore correlazione al contesto di rialzo dei tassi di interesse e bassi rischi di default.

Per gli investitori più avventurosi alla ricerca di rendimento e diversificazione, a offrire le migliori prospettive di reddito nel fixed-income è il debito dei mercati emergenti in valuta locale. Il rischio di default dei bond denominati in valuta locale è molto basso e anche adottando un hedge sui rischi valutari, molti dei mercati dei bond locali offrono rendimenti nominali e aggiustati per l’inflazione positivi.