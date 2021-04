Segui la prima puntata di "Largo ai Consulenti" in onda alle 12. Dalla collaborazione di Investire con Anasf, l’associazione di categoria dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, è nato un nuovo format per il web. Si tratta un video-magazine a cadenza mensile che ha l’obiettivo di porre al centro la figura e l’attività dei consulenti finanziari presso il grande dei risparmiatori oltre che degli addetti ai lavori e che vedrà ospiti dirigenti e soci dell'associazione dei cf. Largo ai Consulenti è tutta dedicata al ruolo delle donne in questa professione affascinante.

Gli ospiti di Anasf sono Luigi Conte, presidente; Alma Foti, vicepresidente e responsabile dell’area Formazione dei cittadini e Rapporti con i risparmiatori, e Susanna Cerini, tesoriere dell’Associazione, che insieme alla Foti è responsabile dell’area sul valore delle Pari opportunità. In studio ci sono il direttore di Investire Sergio Luciano e il caporedattore di Investire Marco Muffato, che conduce la puntata.