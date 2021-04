CheBanca!, primi nove mesi dell'esercizio 2020-21 con utile in forte crescita

CheBanca!, la banca dedicata alla gestione di risparmio e investimenti del gruppo Mediobanca, ha chiuso i primi nove mesi dell'esercizio 2020-21 con un utile netto in crescita del 42,2% a 36,4 milioni di euro. I ricavi sono cresciuti dell'11,5% a 264,1 milioni grazie soprattutto al balzo delle commissioni (+22,2% a 92,6 milioni), accompagnato da una crescita nel margine di interesse (+6% a 169,8 milioni), come si legge in una nota. A fine periodo il totale masse ha raggiunto la quota record di 31,4 miliardi (+19,5%) con un aumento delle componenti Aum/Aua a 14,6 miliardi (+30,5%). La raccolta netta nel terzo trimestre è stata pari a 1,2 miliardi contro i 900 milioni di un anno prima e gli 800 milioni

del trimestre precedente. Nei nove mesi è proseguita l'attività di supporto alla clientela attraverso moratorie e linee di credito garantite ex Decreto Liquidità. Al 31 marzo sono scadute moratorie per 405,8 milioni, di cui oltre l'80% tornate regolari, riducendo così lo stock a 252,1 milioni di cui oltre l'80% prudenzialmente classificate a stage 2, tenuto conto delle indicazioni Bce, del protrarsi della pandemia e di un'attenta analisi delle esposizioni di rischio più elevate. Malgrado le classificazioni prudenziali, l'ammontare lordo delle pratiche classificate a stage 2 rimane contenuto in 859,1 milioni pari al 7,8% degli impieghi lordi.