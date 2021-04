WisdomTree lancia un Etp Ethereum

WisdomTree, sponsor di prodotti Etf (exchange traded fund) ed Etp (exchange traded product), amplia la sua gamma di prodotti sugli asset digitali con il lancio di un Etp sulla criptovaluta ether con copertura fisica. A partire da oggi, il WisdomTree Ethereum Etp (Ethw) è disponibile sulla borsa tedesca Börse Xetra e sulla borsa svizzera Six. Con quest’ultima quotazione, WisdomTree offre ora Etp su bitcoin ed ether con copertura fisica al prezzo più basso in Europa, entrambi con un TER (Total Expense Ratio) dello 0,95% e autorizzati alla distribuzione in tutta l’Unione Europea.

Il WisdomTree Ethereum offre agli investitori un modo semplice, sicuro ed economico per ottenere esposizione al prezzo di ether, la valuta nativa della rete Ethereum, utilizzando il meglio dell’infrastruttura finanziaria tradizionale e della strutturazione dei prodotti. L’Etp consente agli investitori di accedere a ether senza la necessità di detenere direttamente la criptovaluta, di custodire chiavi di accesso private o di interagire in alcun modo con la blockchain o l’infrastruttura della valuta digitale.

Gli investitori hanno anche accesso a soluzioni di storage di livello istituzionale, senza la necessità di configurarle personalmente con una depositaria. L’Etp è la struttura privilegiata dagli investitori istituzionali che investono in asset digitali, in quanto si adatta perfettamente alle attuali strutture di gestione del portafoglio.

Jason Guthrie, head of Capital Markets and Digital Assets, ha dichiarato: “L’espansione della nostra gamma sugli asset digitali rappresenta un passo importante e dimostra ulteriormente il nostro impegno ad offrire agli investitori istituzionali soluzioni innovative nel campo degli asset digitali. In aggiunta al nostro Etp leader di mercato su bitcoin, l’Ethw è un Etp best-in-class e lanciato in un momento in cui l’interesse per gli asset digitali è al suo massimo. Alla luce di questa crescente popolarità, gli investitori istituzionali stanno conducendo la loro due diligence sulle criptovalute più liquide e riteniamo che il ritmo di adozione aumenterà vertiginosamente man mano che le opportunità negli asset digitali diventeranno più attraenti”.

Il lancio di Ethw rappresenta l’ultimo sviluppo della piattaforma di WisdomTree sugli asset digitali e segue l’autorizzazione alla distribuzione di WisdomTree Bitcoin (BTCW) in Europa e la sua quotazione sulla borsa tedesca Xetra. Nel marzo 2021, WisdomTree ha inoltre nominato Coinbase come seconda depositaria per WisdomTree Bitcoin. Anche Ethw si avvantaggia di questo approccio con più depositarie, offrendo agli investitori quella sicurezza che ormai sono soliti aspettarsi dai prodotti Etp di WisdomTree.

Oltre alle soluzioni di deposito delle classi istituzionali per gli investitori, il wrapper Etp ha aggiunto nuove dimensioni all’universo delle criptovalute, come un trading più liquido e trasparente ed operatori di mercato più sofisticati. Il modello multi-depositario fornirà una connettività avanzata tra WisdomTree e il più ampio mercato delle criptovalute, offrendo potenzialmente una maggiore liquidità per la valuta digitale sottostante.

Il lancio odierno di WisdomTree Ethereum attinge alla tradizione innovativa di WisdomTree e fa leva sulla profonda esperienza della società negli Etp a copertura fisica. Gli investitori in WisdomTree Ethereum avranno diritto a una certa quantità di criptovaluta. Sul sito web di WisdomTree, gli investitori potranno quindi visualizzare la quantità di moneta spettante per ciascuna quota e l’importo totale di ether custoditi presso la depositaria, corrispondente alla quantità complessiva di moneta cui si ha diritto.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ha aggiunto: “Dal lancio del nostro primo Etp sugli asset digitali abbiamo assistito a una crescita significativa del livello di interesse tra gli investitori istituzionali. L’asset class è ancora agli inizi, ma il 2020 è stato sicuramente un anno importante in tal senso e gli investitori istituzionali si stanno rendendo conto delle potenzialità di questi asset in termini di diversificazione dei portafogli. La nostra piattaforma sugli asset digitali sta crescendo insieme alla domanda istituzionale. Con Ethw ad arricchire la nostra gamma, ora abbiamo i prodotti e le capacità di ricerca per supportare gli investitori istituzionali, sia che stiano valutando la possibilità di allocare per la prima volta in criptovalute oppure che stiano cercando di diversificare l’esposizione”.

Jonathan Steinberg, Ceo, WisdomTree, ha concluso: “Le iniziative sugli asset digitali consolidano ed espandono i punti di forza del nostro core business, riflesso di quello che riteniamo sarà il futuro della gestione degli investimenti. Gli ultimi sviluppi della piattaforma sugli asset digitali ci posizionano bene per avere successo ed esprimono il nostro impegno nei confronti di questa asset class in evoluzione che sta rapidamente diventando fulcro d’interesse per gli investitori istituzionali di tutto il mondo”.

WisdomTree Ethereum è autorizzato alla distribuzione in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna.



L’Etp con copertura fisica replicherà il prezzo a pronti di ether. WisdomTree potrà acquistare ether e creare quote di dimensioni più ridotte, che sarà poi possibile negoziare e riscattare in borsa.