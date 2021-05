Howie Li (Lgim), “Di questo passo il 2021 sarà l’anno record per gli Etf in Europa”

Dall’inizio dell’anno il mercato europeo degli Etf ha già registrato flussi per 70 miliardi di dollari, portando il volume complessivo di questi strumenti a quota 1,38 trilioni di dollari. Si tratta di un vero record: per fare un confronto, il volume di denaro in entrata negli Etf nell’arco di tutto il 2020 è stato di 120 miliardi di dollari, cioè molto meno del doppio di quanto hanno incassato questi fondi in meno di quattro mesi nel 2021. “Se questo trend dovesse continuare, il 2021 potrebbe essere l’anno dei record per gli Etf”; è il commento di Howie Li, Head of Etf di Legal & General Investment Management (Lgim).

Nel dettaglio, dal primo gennaio al 13 aprile gli afflussi netti attribuibili agli Etf azionari si sono attestati poco sotto i 60 miliardi di dollari, cifra pari all’85% dei flussi totali verso gli Etf. Nel 2020 il quadro era diverso, con gli Etf azionari che hanno rappresentato il 55% del totale degli afflussi, mentre gli Etf obbligazionari erano attorno al 33% (40 miliardi). “Si tratta di un anno record per questa asset class - dice Li - Tuttavia rappresentano ancora meno di un quarto dell’intero mercato europeo degli Etf. Ritengo quindi che questo comparto possa offrire ancora margini di crescita”. Da sottolineare che all’interno della gamma degli Etf azionari, quelli classificati come “sostenibili” rappresentano oltre un terzo degli afflussi del 2021, ovvero oltre 20 miliardi di dollari. “Si tratta di uno sviluppo molto positivo, visto che questa categoria rappresenta ancora solo l’11% del totale degli Etf azionari”, dice Li.

Analogamente a quanto accaduto con gli Etf obbligazionari, in questa prima parte del 2021 si è verificato un importante turnaround negli Etf sull’oro fisico: mentre nel 2020 questi ultimi hanno attratto flussi per oltre 13 miliardi di dollari, quest’anno ci sono stati flussi in uscita per oltre 2 miliardi. Infine, continua il trend positivo sugli Etf tematici con flussi netti positivi su base mensile, nonostante la forte ondata di vendite nel settore tech avvenuta a marzo. “Fino ad oggi abbiamo visto flussi netti positivi in tutti i mesi del 2021, similmente a quanto avvenuto nel 2020”, spiega Li. Che conclude: “Ma le buone notizie sono altre: gli inflow di gennaio e febbraio si sono attestati su livelli record, entrambi sopra i 3,5 miliardi, rispetto al precedente record di flussi netti del dicembre del 2020, che era pari a 2,5 miliardi”.