Natixis Investment Managers festeggia il ventesimo anniversario della sua presenza in Italia con una docu-serie di 5 episodi. I membri del team Natixis spiegano cosa significhi essere al centro di eventi di portata mondiale come quelli dell’ultimo ventennio, e condividono gli insegnamenti che se ne possono trarre per la costruzione di portafoglio.

Sono stati due decenni turbolenti, con crisi economiche e crolli finanziari, innovazioni tecnologiche e profondi cambiamenti sociali, radicali cambiamenti nell'economia globale e una crescente consapevolezza ambientale. Tutti hanno lasciato e stanno lasciando il segno sull'industria della gestione del risparmio e sui suoi clienti.

In questo periodo, Natixis Investment Managers ha costruito sul mercato italiano la sua reputazione come solution provider per la comunità degli investitori e della consulenza.

Online i primi due video: L’alba del nuovo millennio - con la fine del boom delle Dot-com e i tragici eventi dell'11 settembre segnano una svolta decisiva rispetto agli anni Novanta - e 2008: la fine di un'era - con il collasso immobiliare americano e il contagio del mondo intero, il sistema capitalista affronta la sua più grande sfida dagli anni '30.