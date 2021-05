Pictet asset management Italia lancia Trendmeter

È online al link www.am.pictet/it/blog/trendmeter all’interno del sito Pictet per Te di Pictet Am Italia, la nuova dashboard ideata e sviluppata dal team di H-FARM Digital Marketing può essere consultata gratuitamente da chiunque voglia conoscere gli argomenti più dibattuti in rete in materia economica e finanziaria.

Professionisti dell’investimento, ma anche utenti e investitori, potranno usufruire di un nuovo strumento interattivo, molto semplice da utilizzare, per conoscere i volumi di conversazione e l’andamento delle ricerche online fatte in Italia su specifici argomenti di settore, selezionati dagli esperti di Pictet Asset Management.

Pictet asset management Italia, la società di asset management indipendente parte del gruppo svizzero specializzato in gestione del risparmio, consulenza per investimenti alternativi e servizi patrimoniali, conferma così il suo impegno nel promuovere in rete l’educazione e la cultura finanziaria, fornendo un sostegno concreto non solo ai professionisti ma anche agli investitori privati, che possono fare scelte di investimento sempre più consapevoli.

“Trendmeter di Pictet Am Italia è uno strumento di consultazione che si aggiunge alle nostre iniziative di divulgazione ed educazione alla cultura finanziaria, a cui siamo da sempre molto attenti. Vogliamo sostenere al meglio i professionisti che lavorano con noi, ma anche i singoli cittadini interessati al mondo degli investimenti. Trendmeter rappresenta un ottimo strumento per comprendere, in modo semplice e divertente, quali sono gli argomenti di natura economico-finanziaria più discussi su Twitter e sul web, così da conoscere in tempo reale alcuni dei topic di settore che è utile padroneggiare per investire più consapevolmente oggi - afferma Daniele Cammilli, head of Marketing and Client Servicing di Pictet Asset Management Italia.

“La dashboard che abbiamo sviluppato rappresenta un ampliamento della Content Strategy che ormai da molti anni portiamo avanti con Pictet per Te. - dice Annalaura Cannavò, Data Visualization & Communication designer di H-FARM Digital Marketing - Attraverso la forza comunicativa della data visualization, che ha l’obiettivo di tradurre i dati in rappresentazioni visive più comprensibili e vicine alla percezione umana, possiamo osservare una fotografia chiara ed efficiente dei volumi delle conversazioni online e dei relativi trend di ricerca in Italia sulle tematiche economiche-finanziarie selezionate”.

La dashboard Trendmeter di Pictet Am Italia, che può essere consultata autonomamente, permette di selezionare gli intervalli di tempo che si intende approfondire, mostrando l’interesse di ricerca sulle tematiche selezionate da Pictet Asset Management. I dati sono rappresentati attraverso diverse tecniche di visualizzazione, quali il Wordcloud, in cui le keyword sono inoltre suddivise per argomento tramite codici colore, ma anche mediante diagrammi che confrontano l’andamento di ricerca giornaliero delle principali tematiche. I topic possono essere filtrati per volume, andando a selezionare più o meno a seconda del dettaglio che si vuole conoscere, ma anche per area geografica, attraverso lo strumento di geolocalizzazione delle ricerche, che consente di isolare le diverse aree del territorio nazionale.

La dashboard Trendmeter di Pictet AM Italia è disponibile al link: www.am.pictet/it/blog/trendmeter