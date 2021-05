Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), Argentina (Comisión Nacional de Valores - Cnv), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec) e Germania (Federal Financial Supervisory Authority - Bafin), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Fund Advisor (http://fundadvisor.co.u);

Best-bonds.com (www.best-bonds.com);

Clifford Carter (www.cliffordcarter.co.uk);

Levendi Fx (www.levendifx.com), clone di società autorizzata;

SPMarket24 (www.spmarket24.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021);

Pictet (www.ukpictet.com, wmappuk.com/resources/pictet/uk/apply), clone di società autorizzata;

Income Gardners / Income Flow (www. incomegardners.com, www.incomeflow.co.uk), clone di società autorizzata;

Ocean Group Capital (www.cvinvest.lu), clone di società autorizzata;

Diversification Strategy Fund Plc (www.diversificationsf.co.uk, www.diversificationsf.com), clone di società autorizzata;

Albermarle Capital Limited (https://albermarlecapital.com/);

Bond Rate Investments (https://bondrateinvestments.com);

UK Bonds Shop (www.ukbondshop.com);

Safe Income (www.safe-income.co.uk);

Get Loan Approve (www.getloanapprove.com), clone di soggetto autorizzato;

America Bank Limited (https://www.americabank.co), clone di società autorizzata;

Interactive Investor (www.iipro.co.uk, www.iipro.uk, www.ii-pro.co.uk, www.ii-equity.com, www.invest.iinv.co.uk), clone di società autorizzata;

Weatherbys Private Bank (email: [email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizzaata;

Nordea Asset Management / Nordea Bank Bond Investments (www.nbbi.co.uk, offer.bondsaccount.com), clone di società autorizzata;

Capital EU (www.capitaleu.com);

Bestinvestmentquote (https://bestinvestmentquote.today);

Profit Assist (www.profitassist.io), clone di società autorizzata;

Tide Capital Markets (www.tidecapitalmarkets.com), clone di società autorizzata;

Thomas Mccain Group Inc (www.thomasmccaingroupinc.com);

Compare Investment group (www.compareinvestmentgroup.co.uk, www.protectedrateschecker.com);

CompareISA UK (www.compare-isa-uk.com);

Limestone International Asset Management Llc (www.limestoneintl.com);

Equitos Group (http://equitosgroup.com/);

Live Market Updates (http://live-market-updates.com);

Arch Capital Bonds (https://archcapitalbonds.com);

Investment Advice Bureau (http://investmentadvicebureau.com);

Clearvest (www.clearvest.co.uk, www.clearvestbonds.com);

Insight Financial Limited (www.insightfs.io), clone di società autorizzata;

Ct Markets (UK) Ltd / FX Markets (UK) Ltd / EliteFx Trader (UK) Ltd (www.hfmarkets.co.uk), clone di società autorizzata;

Chinen Securities Group (www.chinengroup.com);

Cmc Capital Limited / Cmc Capital Partners / Cmc Holdings (https://cmccapital.net), clone di società autorizzata;

Global Blockchain Protection Association (www.gbpa-ltd.com);

Acadianam Ltd (https://acadianamltd.com), clone di società autorizzata;

Stanford Capital Partners (www.stanford-cp.co.uk), clone di società autorizzata;

Tradient Profits (www.tradientprofits.com);

FastCryptoFX.com / Fast Crypto FX (www.fastcryptofx.com), clone di società autorizzata;

Select My Bond / selectmybond.com / selectmybond-uk.com (www.selectmybond.com, www.selectmybond-uk.com), clone di società autorizzata;

Savings Solutions (https://www.savings-solutions.com);

UK Alliance Bonds (https://ukalliancebonds.com);

Best Isa for You (www.bestisaforyou.com);

Compare Best Bonds ( http://compare-best-bonds.com);

UK Bonds Association (https://ukbondsassociation.com);

Investment Bond Rates (https://investmentbondrates.com);

Compare Bonds Today (http://www.compare-bonds-today.net);

Compare Isa Today (https://compareisatoday.com);

Asset-Backed Bonds (https://assetbackedbonds.com);

Compare My Isa (http://www.comparemyisa.net);

Compare Protected Rates (http://compareprotectedrates.com);

Find Top Investments (http://find-top-investments.com);

UK Haven Bonds (https://ukhavenbonds.com);

Regulatedcoveredbonds.com (w ww.regulatedcoveredbonds.com);

Comparepropertyinvestment.net (www.comparepropertyinvestment.net)

Compareyourisa.net (www.compareyourisa.net);

Investment Checker (www.investmentchecker.net).

Segnalate dalla Cssf:

[email protected], clone di società autorizzata;

Ofxb Ltd;

Trade7fx (www.trade7fx.com).

Segnalate dalla Fsma:

Edu4traders (www.edu4traders.com);

SmartCapitale.fr (www.smartcapitale.fr);

Tradehouse Europe (www.tradehouseeurope.com);

Bondrateinvestments.com (https://bondrateinvestments.com);

Cashfx Group (www.cashfxgroup.com);

Endotech (https://endotech.io/);

MirrorTrading International;

World Markets (www.worldmarkets.com);

Emw (www.emwcapital.com);

Daltium (www.daltium.com);

Bruckhaus Quist (www.bruckhaus-quist.com).

Segnalate dalla Bci:

MyFinanceCash / My Finance Cash;

Cash Credit Easy;

Pd Wealth Solutions, clone di società autorizzata;

Benchmark Aif, clone di società autorizzata;

Libor Tc, clone di società autorizzata;

Diversification Strategy Fund Plc, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Sfc:

Bernet International (https://bernetinternational.com);

Narsq Futures Limited (www.narsq.com);

Pd Wealth Solutions (www.pdwealthsolutions.com).

Segnalate dalla Finma:

Pershing invest AG;

https://econexfinance.com.

Segnalate dalla Cmvm:

Finocapital / Lollygag Partners Ltd (www.finocapital.io; www.finocapital.co). Già destinataria di delibera Consob n. 21777 del 23 marzo 2021. Succesivamente la Consob si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 12/2021 del 29 marzo 2021);

Cláudio André / Claudioandreofficial (https://www.claudioandreofficial.com/, instagram: https://www.instagram.com/claudioandreofficial/);

Evomovement (https://evomovement.life);

StockFx / Baumont Group Ltd (www.stockfx.co). Già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 24/2020 del 22 giugno 2020).

Segnalata dalla Cnv:

Grupo Capitalia Ltd / Capitalia Limited / Tradear.Com.

Segnalate dalla Gfsc:

Coinrec.io Ltd /Coinrec.io Corp / Coinrec.io Limited (https://www.coinrec.io), clone di società autorizzata;

Prime Investment Limited (www.brx-capital.com, www.fxcmcapital.com);

Zets Invest Limited (http://www.western-capital.com);

Novasigma Limited (https://novasigma.com/gibraltar);

https://cexi.io, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Knf:

Margin Elite (www.marginelite.com).

Segnalazione da parte della CySec:

L’autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

Segnalata dalla Bafin:

Binance Deutschland GmbH & Co. Kg. (https://www.binance.com/de). Bafin ha pubblicato il 28 aprile scorso un Avviso ai risparmiatori relativo alla società e agli strumenti finanziari, correlati a crypto-asset, da questa offerti.

L’autorità di vigilanza tedesca avvisa inoltre i risparmiatori di aver avviato un'indagine sulla piattaforma di trading goeverups.com per furto di identità perpetrato ai danni della società autorizzata Evercore Gmbh con sede a Francoforte sul Meno.