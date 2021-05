Banca Widiba, un fondo obbligazionario con Quaestio Global Enhanced Cash

Quaestio Capital SGR e Banca Widiba annunciano l’apertura al collocamento sulla rete di Banca Widiba del comparto di diritto lussemburghese Quaestio Solutions Funds – Global Enhanced Cash, autorizzato in Italia.

Il comparto di Quaestio che sarà collocato da Banca Widiba fa parte del Fondo Quaestio Solutions Funds. QSF – Global Enhanced Cash è una strategia obbligazionaria a brevissimo termine che, mantenendo un rating medio complessivo elevato e una durata media finanziaria particolarmente moderata, si pone l’obiettivo di generare un extra rendimento rispetto ai titoli obbligazionari a breve termine, assumendo quindi un contenuto rischio di credito e di tasso.

Lo strumento è pensato per chi cerca un’alternativa per una gestione della liquidità in eccesso sul proprio conto corrente, tema attuale e particolarmente di rilievo, e chi desidera investire i propri risparmi con un profilo di rischio contenuto.

"Entrare a far parte delle case di gestione distribuite da Banca Widiba rappresenta un importante risultato”, afferma Alberto Massa, head of sales di Quaestio Capital SGR. “L’accordo di distribuzione ci permette di offrire ai clienti della Banca una soluzione per la gestione sofisticata della propria liquidità in eccesso. La strategia, gestita da Federico Valesi, CFA Head of Credit di Quaestio Capital SGR (Citywire AA) e Valentino Ceccherini, Portfolio Manager della SGR, vanta un lungo track record, risultati costanti e riconoscimenti quali le 5 stelle Morningstar®”.

L’accordo con Quaestio Capital rientra nella logica di architettura aperta di Banca Widiba, finalizzata a garantire una sempre maggiore diversificazione dell’offerta di prodotti e servizi finanziari, rivolti a clienti che necessitano soluzioni “su misura”.

“Diamo il benvenuto a Quaestio Capital tra i partner di Banca Widiba. La nostra offerta di prodotti e servizi si amplia ulteriormente grazie all’accordo con una primaria società di gestione del risparmio e si arricchisce di un’ulteriore specializzazione a livello di prodotto”. – commenta Luigi Provenza, chief commercial officer investment & wealth management di Banca Widiba. “Con Quaestio Capital ci accomuna una forte inclinazione tecnologica e innovativa” – continua Provenza – “e questa collaborazione apre il fronte a nuove interazioni, in ottica di customizzazione dell’offerta e soluzioni per una clientela di fascia alta più esigente e matura e siamo pertanto convinti che porterà a risultati molto interessanti”.