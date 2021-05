BlueBay lancia un nuovo fondo obbligazionario Impact-Aligned

BlueBay Asset Management (“BlueBay”), asset manager attivo e specializzato nel credito e nel reddito fisso, ha lanciato il fondo BlueBay Impact-Aligned Bond, che intende investire negli emittenti che mirano a ottenere un impatto positivo per le persone e il pianeta, ricercando allo stesso tempo rendimenti attraenti.

Il nuovo fondo Ucits tematico, improntato alla sostenibilità e categorizzato sotto l’Articolo 9 del regolamento Sfdr, offre agli investitori l’opportunità accessibile di investire nell’universo obbligazionario con un impatto positivo. Finora, gli investimenti in questo ambito si sono limitati ampiamente ai fondi sui green bond, o a strategie di investimento a impatto illiquide. Di conseguenza, BlueBay ritiene che il fondo attrarrà quegli investitori istituzionali, professionali e privati, che intendono allineare i propri investimenti obbligazionari ai loro obiettivi Esg ambientali, sociali e di governance.

Il nuovo fondo di BlueBay si focalizza anzitutto sulle società le cui attività economiche caratteristiche offrono opportunità di investimento e contribuiscono ad affrontare sfide ambientali e sociali a livello globale, quali il cambiamento climatico o le disuguaglianze, riconducibili a sette tematiche sostenibili*. Il fondo offre una liquidità giornaliera e investirà prevalentemente in obbligazioni corporate Investment Grade dei mercati avanzati, così come in bond high yield e dei mercati emergenti.

Tribe Impact Capital, società di wealth management leader nell’impact, ha investito nel fondo dal lancio. Amy Clarke, Chief Investment Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti di supportare BlueBay nel lancio del loro fondo Impact-Aligned Bond. Questa strategia innovativa consolida il crescente impegno di BlueBay verso gli investimenti sostenibili e siamo entusiasti di vederli portare nell’arena dell’impact il loro track record di successo nel credito. Speriamo che ciò dimostri sia al mercato che agli investitori che il focus sui business responsabili e sostenibili può contribuire e anche migliorare il processo di selezione del credito”.

Tom Moulds, partner e senior portfolio manager, sarà responsabile della gestione del fondo insieme a My-Linh Ngo, Head of Esg Investment di BlueBay e Portfolio Manager, e Harrison Hill, anch’egli Portfolio Manager.

Parlando dell’approccio del fondo, Moulds ha affermato: “Per investire in modo tematico, gestire il rischio e focalizzarci sull’ottenimento di rendimenti solidi, il nostro approccio alla costruzione di portafoglio si è ulteriormente evoluto rispetto all’integrazione Esg. Abbiamo ampliato la portata del fondo, affinché considerasse un universo globale, e abbiamo poi eliminato l’ostacolo del vincolo a un benchmark. Grazie ad un approccio flessibile, ci concentriamo sull’individuazione di società che forniscono soluzioni ai temi sostenibili che abbiamo identificato, offrendo contemporaneamente rendimenti attraenti.

A commento dell’offerta distintiva del fondo, Ngo ha aggiunto: “Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti modalità innovative per investire sull’obbligazionario liquido. Ad oggi, questo stile di investimento si è limitato principalmente ai titoli azionari. Allargare questo set di opportunità al reddito fisso liquido è cruciale in un’ottica di sostenibilità. Ad esempio, la dimensione del mercato obbligazionario sovrasta quella dell’equity in termini assoluti, quindi a nostro avviso, se si vuole avere un impatto, bisogna andare oltre i soli titoli azionari. Inoltre, vediamo che molte delle attività che necessitano di finanziamenti per permettere la transizione verso la sostenibilità saranno molto più attraenti per gli investitori obbligazionari, piuttosto che per quelli azionari”.

Il lancio di questo nuovo fondo, così come della versione Esg gemella di due prodotti flagship già esistenti – il BlueBay Investment Grade Esg Bond Fund e il BlueBay Investment Grade Absolute Return Esg Bond Fund – va ad ampliare la gamma di strategie Esg offerte da BlueBay, che va oltre l’approccio standard di integrazione dei criteri Esg implementato per tutti gli asset in gestione. Entrambi saranno categorizzati sotto l’Articolo 8 del regolamento Sfdr.