eToro aggiunge Dogecoin alla propria piattaforma d’investimento multi-asset

eToro, la piattaforma di investimento multi asset, ha annunciato oggi di avere aggiunto Dogecoin vista la forte domanda da parte dei clienti. I venti milioni di utenti registrati a livello globale potranno da adesso investire anche in questo token. Creato come mezzo per ricompensare i creatori di contenuti sui social media, Dogecoin è una valuta digitale open-source. Dogecoin è stato sviluppato da ingegneri informatici che lo hanno studiato per renderlo una delle blockchain più veloci per fare operazioni, grazie ad intervalli di blocco di un minuto.

Una versione tokenizzata di Dogecoin è disponibile sulla rete Ethereum, consentendo ai possessori di Doge l’accesso al mondo della finanza decentralizzata (DeFi). La crescita della finanza decentralizzata sta rappresentando ormai da dodici mesi uno dei principali trend nell’ambito delle crypto; una tendenza che lascia presagire il sopraggiungere di una nuova era fatta di progetti basati sulla blockchain che promuovono operazioni di prestito, finanziamento e trading senza la presenza di intermediari.