I criteri Esg sono qui per restare

"La crescente enfasi degli investitori sulle tematiche ambientali, sociali e di governance (Esg) ha ispirato molte aziende a fare dei cambiamenti volti a rendere il mondo un posto migliore. Gli sforzi collettivi degli investitori pagheranno?". Il commento di Alger (gruppo La Française).

Gli investitori hanno aumentato considerevolmente i loro investimenti Esg, come mostrato sopra. Secondo Bank of America, il 40% degli investimenti azionari globali vanno verso strategie che integrano i fattori Esg. Inoltre, quasi l'80% degli intervistati dalla banca sono interessati a considerare i criteri Esg nei loro investimenti, mentre il 29% dei 1.000 rispondenti nel 2020 ha dichiarato che la pandemia li ha convinti ancora di più dell’importanza delle tematiche Esg.

Gli investitori di tutto il mondo stanno adottando o considerando l'integrazione dei criteri Esg in diversi modi. Uno è a livello della società di gestione del risparmio. Un altro consiste nell'escludere gli investimenti sulla base dei loro scarsi punteggi Esg. Altri investitori si stanno impegnando in investimenti Esg tematici in aziende già preparate su questo fronte o in investimenti a impatto sociale in aziende che cercano di stimolare un cambiamento Esg specifico. È importante sottolineare che alcuni investitori si stanno impegnando direttamente con le aziende per sollecitarle a migliorare le loro pratiche Esg.

Con la ricerca accademica che suggerisce che bassi score Esg possono portare a profitti più deboli e rendimenti azionari corretti per il rischio più bassi, gli investitori possono essere in grado di fare del bene alla società e ai loro portafogli allo stesso tempo, allocando investimenti focalizzati sull'Esg.