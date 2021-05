Raccolta, a marzo Fineco, gruppo Fideuram e gruppo Mediolanum sul podio

Secondo i dati di Assoreti, in testa alla classifica della raccolta netta nel mese di marzo c’è Finecobank, che supera il miliardo, seguita da gruppo Fideuram che lo sfiora – ma se si guarda al solo risparmio gestito, le posizioni si invertono, con il gruppo Fideuram a 1,2 miliardi. Segue gruppo Mediolanum sopra i 700 milioni, Banca Generali che sfiora i 650, Azimut sopra i 215 milioni di euro.

Anche guardando al primo trimestre le posizioni si mantengono invariate, con Finecobank a un passo dai 3 miliardi e gruppo Fideuram sopra i 2,3. Anche in questo caso, le posizioni si invertono se si guarda al solo risparmio gestito, con il gruppo Fideuram a 2,6 miliardi.

Il primato nel risparmio gestito è stato salutato con particolare soddisfazione da Fabio Cubelli, condirettore generale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking: “I dati di raccolta nel comparto gestito, evidenziati da Assoreti, dimostrano, ancora una volta, come il modello Fideuram e Sanpaolo Invest sia sempre più orientato alla consulenza personalizzata e rivolto a fornire, ai propri clienti, le soluzioni di investimento più adeguate. I numeri sono stati trainati dai risultati molto positivi dei Consulenti Finanziari da tempo in struttura e dall’importante attività di reclutamento nel periodo, volutamente concentrata su Private Banker di elevato standing, che ha condotto a un incremento di raccolta record nel trimestre. Il persistente trend di crescita dei risultati della nostra Divisione nasce dalla costante attenzione ai clienti e da un approccio consapevole delle diverse esigenze, capace di cogliere tutte le opportunità presenti sui mercati, in un’ottica di accorta diversificazione”.