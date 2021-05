Avvera (gruppo Credem): un nuovo canale di business specializzato nei prestiti finalizzati

Avvera, società del gruppo Credem specializzata nei mutui e nel credito al consumo, guidata dall’amministratore delegato e direttore generale Lorenzo Montanari, ha annunciato gli obiettivi del nuovo canale di business specializzato nei prestiti finalizzati. Avvera ha un modello di business multi-prodotto e multicanale ed eroga prestiti personali, cessione del quinto, prestiti finalizzati e mutui per la casa, operando con tre reti di agenti finanziari e collaboratori, ognuna delle quali è focalizzata in via principale su una delle linee di business, a cui si affiancano partnership commerciali con banche esterne al Gruppo per il collocamento di prestiti personali.

In particolare l’obiettivo della struttura partita a gennaio 2021 e guidata dal direttore commerciale Rete Agenti Multiprodotto Fabio Peluso, è raggiungere 100 milioni di euro di prestiti erogati entro la fine dell’anno di cui 85 milioni nel comparto del prestito finalizzato, con particolare focus nell’automotive, e 15 milioni di euro circa nei prodotti di prestito personale e cessione del quinto dello stipendio. Il focus particolare sarà sul mercato automotive e mobilità in genere, arredo, efficientamento energetico, cura e benessere della persona.

A supporto degli obiettivi dell’area, è stato attivato un importante piano di reclutamento che prevede la creazione di una rete di professionisti specializzata e formata inizialmente da almeno 15 strutture agenziali, con l'obiettivo di arrivare gradualmente ad operare sull'intero

territorio nazionale riuscendo a presidiare tutte le province ampliando ulteriormente la rete di agenti e collaboratori.

I professionisti della nuova business unit si avvarranno di una nuova piattaforma informatica

- novità assoluta nel comparto del prestito finalizzato, il cui processo sarà completamente digitale - che consentirà di affrontare al meglio le future sfide commerciali.

“Grazie ai nostri consulenti e prodotti rivolti alle famiglie” - aggiunge Fabio Peluso direttore commerciale Rete Agenti Multiprodotto - “confidiamo di poter supportare la augurata ripresa economica, presumibilmente a partire dalla seconda parte dell’anno. Ripresa che potrebbe avere un maggiore vigore grazie anche alle agevolazioni fiscali (ristrutturazioni, green, ecc..) messe in campo dal Governo”.