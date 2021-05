Piazza Affari, con Euronext Aim Italia cambia nome

Da fine mese partirà la ridenominazione dei mercati finanziari italiani: è quanto scrive il Sole 24 Ore. A partire da Piazza Affari che diventerà Euronext-Borsa Italiana con il mercato principale che si chiamerà Euronext Milan così come Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi. Intanto da una settimana il sito ufficiale di Borsa Italiana ha già subìto un restyling, facendo suoi i colori del gruppo Euronext. A scomparire del tutto sarà l’attuale Aim Italia (142 società) che diventerà Euronext Growth, denominazione condivisa con Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo e Parigi. Ancora incerta la sopravvivenza dello Star, segmento del mercato principale nato nel 2001 per valorizzare le Pmi con caratteristiche di eccellenza e per aumentare la loro visibilità verso gli investitori italiani ed esteri. Una partita importante la giocheranno poi i regolamenti sui quali si dovrà lavorare per armonizzare le regole vigenti sulla piazza milanese e quelle sulle altre piazze.