Euroclear verso l’acquisizione di Mfex Group

Euroclear ha deciso di acquisire Mfex Group, piattaforma digitale globale di distribuzione di fondi, attualmente detenuta dal fondo di Private Equity di Nordic Capital. La combinazione dell'innovativa piattaforma di distribuzione di Mfex con l'esperienza di Euroclear nelle operazioni post-trading rappresenterà un'offerta globale di grande interesse per i distributori di fondi e le società di gestione che operano del settore dell’asset management. In un contesto caratterizzato da una sempre maggiore complessità e necessità di contenimento dei costi, le società di gestione sono alla ricerca di un meccanismo efficiente per accedere a un’ampia rete di investitori finali che si trovano all’interno di un mercato frammentato. L’operazione è stata studiata e realizzata con convinzione da entrambe le strutture in quanto le complementarietà tra Mfex ed Euroclear sarà in grado di produrre un significativo valore aggiunto espresso attraverso le sinergie di reddito ed espansione dell'offerta di servizi ai clienti.

La nuova realtà rappresenterà una suite di soluzioni senza eguali a livello globale, in grado di sostenere tutte le attività legate al settore dell’asset management e, più in particolare, la migliore offerta presente sul mercato dei fondi comuni, fondi alternativi ed ETF. Fondato nel 1999, il gruppo Mfex ha sede a Stoccolma e conta oltre 300 dipendenti a livello internazionale. Focalizzata nella distribuzione globale di fondi, Mfex ha un patrimonio amministrato di 320 miliardi di euro. Più di 350 clienti istituzionali usano Mfex per accedere ad una delle più grandi gamme di fondi al mondo con 80.000 fondi di oltre 960 società di gestione. Le parti hanno comunemente condiviso di non divulgare dettagli finanziari relativi all’operazione. Il completamento dell’operazione, soggetto alle consuete condizioni di chiusura ed alle approvazioni normative, è stato pianificato per la seconda metà del 2021.

Lieve Mostrey, amministratore delegato di Euroclear, ha commentato: "Siamo lieti di firmare questo accordo per l’acquisizione di Mfex Group. Ci attendiamo che l'ampia rete di distribuzione di fondi di Mfex e il suo patrimonio umano siano complementari ad Euroclear. Per una sempre maggiore competitività dobbiamo continuare a mantenere alto il nostro livello di servizio, estendere la nostra offerta e far crescere il nostro business".

Jean Devambez, amministratore delegato del gruppo Mfex, ha dichiarato: "Negli ultimi anni, insieme a Nordic Capital, abbiamo effettuato importanti investimenti per innovare e trasformare la nostra piattaforma distribuzione. Euroclear rappresenta una scelta strategica per l’evoluzione del nostro progetto. La combinazione dei nostri rispettivi punti di forza consente di costruire una soluzione ancora migliore, leader indiscussa nella distribuzione dei fondi".