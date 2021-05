Il cyber-attacco alla Colonial Pipeline è solo la punta dell'iceberg

"Attacchi come quello della Colonial Pipeline sono fin troppo comuni oggi. Nel mezzo della rivoluzione digitale, i criminali informatici si nascondono nei cortili digitali". Il commento di Rahul Bhushan, co-fondatore di Rize Etf, creatore del Rize Cybersecurity and Data Privacy Etf.

Durante l'anno, infatti, abbiamo assistito ad attacchi a Microsoft, Acer, Channel Nine e all'impianto di depurazione delle acque della Florida. Inoltre, solo nel 2020, si è registrata una media di 30.000 siti web violati al giorno e ogni 39 secondi c'è un nuovo attacco da qualche parte sul web.

Poiché la tecnologia più recente democratizza l'accesso al malware nefasto e agli exploit kit, ci si aspetta che i cyber-attacchi diventino più economici e più facili nei prossimi anni. Allo stesso tempo, ci si aspetta che gli attacchi diventino più complessi e sofisticati nel tempo.

La ricerca di Gartner riporta come l'attuale spesa aziendale mondiale per la cybersecurity sia di circa 184 miliardi di dollari. Si prevede che questa cifra sia destinata a crescere fino a circa 250 miliardi di dollari entro il 2023.

Si prevede, inoltre, che questa cifra sia destinata a crescere fino a circa 250 miliardi di dollari entro il 2023. Le previsioni sono state fatte prima dell'insorgenza del coronavirus, che ha istigato il cybercrimine come mai prima d'ora, dato che lo smart working e il lavoro da casa sono ormai la norma.

Pertanto, la cybersicurezza non è solo una considerazione per oggi, ma rappresenta, un tema a lungo termine che ci si può aspettare sia continuamente catalizzato da minacce nuove e in evoluzione.