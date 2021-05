Cambia l'impatto dell'inflazione sui mercati azionari

"Storicamente, l'impatto delle variazioni dell'inflazione sulle valutazioni dei mercati azionari è cambiato. Tendenzialmente, anche se non sempre, le valutazioni salgono quando l'inflazione è bassa ma in aumento". Il commento di James Athey, investment director, Aberdeen Standard I.

Se l'inflazione è alta e in aumento o bassa e in calo, questo tende ad essere negativo per il mercato azionario. Di conseguenza, i recenti cali del mercato azionario attribuiti alle aspettative di un'inflazione più alta non corrispondono necessariamente alle osservazioni storiche.

Invece, ciò che stiamo probabilmente osservando è l'impatto indiretto di una maggiore inflazione dovuta a rendimenti obbligazionari più elevati su segmenti molto costosi del mercato azionario. Il settore tecnologico è il posto più ovvio dove guardare.

I titoli tecnologici sono incredibilmente costosi e anche molto sensibili ai cambiamenti dei rendimenti obbligazionari attraverso il ruolo che i rendimenti giocano come fattore di sconto nel calcolo del valore attuale dei guadagni futuri.

I titoli tecnologici hanno, in effetti, agito come proxy obbligazionari - titoli che salgono e scendono con i rendimenti obbligazionari a causa della percezione che la crescita dei guadagni non è altamente ciclica e in effetti può migliorare se l'attività economica è frenata a causa delle politiche di lockdown dei governi.

I titoli tecnologici negli Stati Uniti sono così dominanti in termini di capitalizzazione di mercato e di guadagni, che quando presentano performance negative ciò rappresenta un significativo vento contrario per il mercato più ampio.

In Europa, dove ci sono pochissimi titoli tecnologici significativi, c'è una preponderanza di società di valore e cicliche che di norma potrebbero beneficiare di un ambiente di crescita e inflazione in aumento.

Sembra quindi probabile che, a parte l'impatto della correlazione tra i mercati, la principale giustificazione per la recente debolezza derivi dal fatto che gli investitori stanno anticipando una politica monetaria meno favorevole nel prossimo futuro come risultato della riapertura economica in corso.

In definitiva, la realtà è che i mercati azionari di tutto il mondo si sono rivalutati considerevolmente negli ultimi 12 mesi e, così facendo, stanno prezzando una quantità enorme di buone notizie con pochissimo premio di rischio rimasto sul tavolo.

Questo nonostante il persistere di un'incredibile incertezza macroeconomica. Per questo motivo non dovremmo essere sorpresi di vedere futuri episodi di debolezza degli asset di rischio come risultato inevitabile di livelli quasi euforici di fiducia degli investitori in netto contrasto con le prospettive a medio termine delle economie e delle posizioni politiche ovunque.