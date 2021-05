Gruppo Unipol, trimestre in forte crescita

Il consiglio di amministrazione di Unipol gruppo S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Pierluigi Stefanini, ha approvato i risultati consolidati del gruppo al 31 marzo 2021.

Il gruppo Unipol chiude il primo trimestre 2021 con un utile netto consolidato pari a 361 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato di 134 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Ha inciso positivamente sul risultato netto del 1° trimestre 2021 il contributo pari a 119 milioni di euro, derivante dal consolidamento pro-quota del risultato di BPER, che riflette, tra le altre, le componenti economiche straordinarie connesse al badwill rilevato per l’acquisto delle attività ex UBI. Il risultato al netto di tale posta risulta pari a 242 milioni.

Al 31 marzo 2021 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 3.181 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto ai 3.119 milioni al 31 marzo 2020.

Ieri si è riunito anche il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A, sotto la presidenza di Carlo Cimbri, che ha approvato i risultati consolidati del gruppo al 31 marzo 2021.

Il gruppo UnipolSai chiude il primo trimestre 2021 con un utile netto consolidato pari a 249 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato di 171 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Nel 1° trimestre del 2021 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 3.181 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto ai 3.119 milioni al 31 marzo 2020.