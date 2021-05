Ocf, un consulente radiato, ex Sanpaolo Invest, e uno sospeso

Giordana Gazza, ex consulente finanziario di Sanpaolo Invest, è stata radiata dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni; mentre Andrea Piergallini, sempre Sanpaolo Invest, è stato sospeso per un mese. Si legge tra l’altro nella delibera: per quanto riguarda il radiato “avendo la consulente celato detta contingenza ai clienti e all’intermediario stesso, necessariamente fornendo false informazioni al riguardo in un ampio arco temporale e servendosi a tal fine dell’apporto del consulente al quale detti clienti risultavano formalmente assegnati”; per quanto riguarda il sospeso “il consulente risulta essere venuto gravemente meno ai propri doveri professionali di consulenza e assistenza nei confronti dei clienti, determinando, di fatto, una situazione che ha consentito alla Sig.ra Giordana Gazza di continuare a intrattenere un rapporto di consulenza con due dei clienti precedentemente assegnati alle sue cure, nonostante l’interruzione del rapporto di agenzia che la legava all’intermediario mandante”.