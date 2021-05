Portobello: nuovi punti vendita da Napoli a Torino

Portobello, società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising, quotata sul mercato Aim Italia, rende noto di aver proceduto alla sottoscrizione di accordi vincolanti per la locazione di immobili con l’obiettivo dell’apertura di punti vendita a insegna “Portobello” in primarie location su strada ad alta pedonalità e grandi centri commerciali in Italia.

Gli accordi sottoscritti hanno ad oggetto una cubatura complessiva relativa agli immobili presi in locazione di oltre 10 mila metri quadri, attraverso i quali Portobello intende dare esecuzione al piano strategico e di sviluppo retail realizzando ulteriori 11 negozi con caratteristiche (e redditività) paragonabili a circa 40 store realizzati attraverso il concept standard di Portobello di 250 mq.

Roberto Panfili, Co-founder e Coo di Portobello, ha dichiarato: “In linea con la strategia di crescita della Business Unit Retail gli accordi, firmati con player di primaria importanza nel panorama retail italiano, rappresentano una pietra miliare nella storia di Portobello. Grazie a tali contratti la Società è in grado di potenziare la propria rete commerciale e consolidare in tal modo il proprio marchio su tutto il territorio nazionale.”