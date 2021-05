Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Norvegia (The Financia Supervisory Authority of Norway – Finanstilsynet), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), e Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

www.ukfixedsavings.co.uk;

www.compareratesuk.com;

www.hisbonds.co.uk;

Solutions4Savings (https://solutions4savings.co.uk);

Fixed Rate Finder (www.fixedratefinder.co.uk);

Nagashima Sakai (www.nagashimasakai.com);

Fixed Rate Returns (www.fixedratereturns.com);

Miles Capital Corporation LLC (www.milescapitalcorp.com);

Rio Solar Energy (https://riosolarenergy.co.uk);

www.myinvestmentoptions.co.uk;

Interlink Capital Group Ltd (http://www.interlinkcapitalgroup.com);

Bondratesuk.uk (www.bondratesuk.uk);

Comparedbonds.uk (www.comparedbonds.uk).

Segnalate dalla Cssf:

Riva Financial Systems (www.rivafinancialsystems.com);

www.secure.octogone-europe-sa.com, clone di società autorizzata;

Auris (www.auris-prevoyance.com);

www.eurostone-srio.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Finma:

ChanJelly (https://chanjelly.com);

J. Investment Company (www.ji.company);

Celiumfx (www.celiumfx.com);

Royal C Bank / Royal Bank (https://www.royalcbank.com).

Segnalate dalla Fsa:

Algorithm Invest Corporation (https://algoinvest.pro);

Cg Vestor Facility Srl (https://vestor.ro).

Segnalate dalla Cbi:

InvestTeck (www.investteck.net). Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa" n. 28/2020 del 20 luglio 2020) e dalla Cmvm (v. "Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020);

Fx Leader (https://www.fx-leader.com).

Segnalata dalla Finanstilsynet:

3B Hm Invest As;

INVEBTC (https://invebtc.com).

Segnalate dalla Cnmv:

Starkmarkets (https://starkmarkets.io).

Konstos Markets Ltd (https://stockcore.co). Già oggetto di delibera Consob n. 21794 dell’8 aprile 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web www.stockcore.com (v. "Consob Informa" n. 14/2021 del 12 aprile 2021);

Acetopfinancial / Fx Publications, Inc / The Capital Holding Llc (http://acetopfin.com);

https://www.cfxdtrade.com;

https://www.eafi-gestion.com, clone di società autorizzata;

Geverestfx (https://geverestfx.com). Con riferimento a tale soggetto la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://geverestfx.com e alla relativa pagina accounts.geverestfx.com. (v. “Consob Informa" n. 17/2021 del 3 maggio 2021);

https://www.goldingfx.net.