Bnl gruppo Bnp Paribas, formazione continua per nuovi talenti

Proseguono i nuovi arrivi in Bnl-Bnp Paribas Life Banker, impegnata nell’attività di recruiting tanto di profili senior quanto di risorse junior: nei primi quattro mesi del 2021 sono stati 37 i consulenti che hanno scelto di entrare nella rete che oggi conta 548 Life Banker (di cui 55 dipendenti) attualmente attivi su tutto il territorio nazionale. Bnl-Bnp Paribas Life Banker intende continuare ad investire anche nel “progetto giovani” con l’obiettivo di reclutare almeno altre 25 figure junior nel 2021 nella consapevolezza che al mercato della consulenza finanziaria possa giovare l’ingresso di risorse che, insieme a figure senior, facilitino l’ulteriore rinnovamento del settore e il consolidamento di un modello di servizio innovativo. Nel 2020 erano invece entrati a far parte della rete oltre 100 professionisti per la maggior parte senior, provenienti da banche e reti, ma con un’importante quota di junior. Numeri che hanno permesso lo scorso anno di superare i 9 miliardi di euro di asset gestiti grazie anche alle sinergie con le società del gruppo Bnp Paribas in Italia. Gli asset totali avevano infatti registrato un aumento di 1,4 miliardi di euro con un incremento della clientela di 12mila unità per un totale di oltre 75mila clienti tra privati e aziende.

Dal Master al programma “Life Banker 360”

Per il 2021 il gruppo intende continuare a crescere garantendo ai nuovi propri professionisti sia un modello integrato di servizio, sia un percorso formativo di qualità attraverso il Master in Consulenza Patrimoniale per Life Banker. Il programma formativo che la rete organizza anche con l’intervento di docenti esterni, si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze necessarie per offrire supporto ai clienti sia nella costruzione dei portafogli, sia nell’affrontare tematiche di ancora più ampio respiro quali il passaggio generazionale. In questo modo viene fornito ai Life Banker un bagaglio di basi teoriche e pratiche attraverso un percorso suddiviso in tre step: un periodo di studio e approfondimento, una sperimentazione sul campo e un esame scritto finale. Avviato nel 2019, nonostante la pandemia, il programma non si è mai fermato, neppure durante lo scorso anno, continuando a coinvolgere decine di consulenti. La formula adottata prevede infatti lo svolgimento di sessioni in aula (sostituite dai webinar in questa fase di emergenza sanitaria) e la somministrazione di un test finale per l’ottenimento dell’attestato.

Il programma si compone complessivamente di 18 sessioni a distanza da completare in un arco temporale di circa tre mesi: grazie alla piattaforma di learning management system di Bnp Paribas è stato possibile offrire i contenuti del Master ad un numero molto elevato di consulenti. Ad oggi circa 230 Life Banker hanno seguito con successo il percorso con questa modalità. Ma la formazione professionale non si esaurisce con il Master. La rete infatti offre la possibilità per i propri Life Banker di continuare ad apprendere lungo tutta la propria carriera professionale: tutti i consulenti che hanno superato il Master entrano a far parte di “Life Banker 360”, il programma dedicato all’approfondimento dei servizi di consulenza patrimoniale. Le sessioni, svolte a distanza con cadenza quindicinale, consentono ai Life Banker di essere costantemente aggiornati su tutte le novità tecniche e normative, oltre all’opportunità di confrontarsi con ospiti esterni qualificati e con professionisti appartenenti al gruppo Bnp Paribas.