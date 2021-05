Cbre: calo locazioni uffici a Milano e Roma, ma i canoni restano stabili

Il mercato delle locazioni ha fatto registrare, nell’ultimo anno, un calo dell’assorbimento degli spazi a uso uffici a Milano e a Roma, riconducibile alla flessione dell’attività economica registrata nel corso del 2020 e all’incertezza dettata dalla pandemia sulla futura domanda di spazi, che ha portato a un atteggiamento wait-and-see da parte degli occupier. È quanto emerge da un'analisi di Cbre.

“Analizzando la situazione del mercato sulle due principali città d’Italia al primo trimestre del 2021, nonostante la contrazione rispetto al passato, emerge un contesto tutto sommato positivo, con canoni stabili e operazioni in pipeline che lasciano presagire un possibile miglioramento entro la fine dell’anno, con una progressiva ripresa della domanda e una ulteriore crescita dei canoni a partire dal 2022”, afferma Stefania Campagna, head of A&T di Cbre Italy.

Milano

Nel primo trimestre 2021 l’assorbimento di spazio a Milano è stato di 68.722 mq, in calo sia rispetto al trimestre precedente (-20,2%) che al Q1 2020 (-30,9%), che aveva però visto la chiusura di un’importante transazione pre-let di 40.000 mq. Stabile, rispetto al trimestre precedente, il numero di transazioni (54), ma si è registrata una riduzione della superficie media assorbita: il letting di spazi di dimensione inferiore a 500 mq ha rappresentato infatti il 46% dei deal conclusi, seguito da quelli compresi tra i 1.000 e i 5.000 mq (28%).

Il settore Financial ha intensificato la domanda e raggiunto quota 21.000 mq assorbiti con importanti operazioni di pre-let e owner-occupier. Al secondo posto si colloca invece il settore Manufacturing & Energy, con il 29% di spazio affittato.

I sottomercati più dinamici sono stati il Central Business District, con il 33% di take up, e Porta Nuova Business District, con il 24%.

Il 68% dei mq affittati ha interessato prodotto di grado A, segno che non si ferma l’interesse da parte degli occupier per il prodotto di qualità.

I canoni prime rimangono quindi stabili a 600 €/mq/p a nel CBD e in PNBD, così come i rendimenti prime, pari al 3,10%.

Si intensificano le operazioni di rinegoziazione dei termini contrattuali e di concessione di incentivi sui canoni, specie nelle aree periferiche e nell’hinterland. Si osserva, infatti, un aumento dello spazio disponibile proprio in queste aree con l’effetto di un conseguente rialzo del vacancy rate complessivo del mercato milanese.

Roma

L’assorbimento nella Capitale, nel primo quarter 2021, è stato di 25.406 mq circa, in calo del 60% rispetto al trimestre precedente ma sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il numero di transazioni, in questo caso, scende a 19, con un calo del 38,7% rispetto al Q4 2020. Il 48,2% del totale ha visto protagoniste tre transazioni (12.235 mq complessivi) nei sottomercati Central Business District, Inner GRA ed EUR Laurentina. Centro ed EUR restano i sottomercati più dinamici.

In riduzione, come per Milano, anche la superficie media assorbita a Roma, pari a circa 1.337 mq.