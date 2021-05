La Consob del Quebec avverte: criptovalute rischiose

L’Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec, ha pubblicato sul proprio sito un avviso ai risparmiatori che Consob ha riportato in sintesi:

“Le offerte iniziali di criptovaluta, comunemente denominate Ico (Initial coin offerings), sono investimenti molto rischiosi e altamente volatili che esistono in un ambiente che le rende suscettibili di manipolazione e frode. Le monete vengono create utilizzando una tecnologia facilmente accessibile e sono commercializzate su borse decentralizzate, senza alcun intervento o autorizzazione di terze parti. Basta una rapida ricerca in internet per trovare siti che spieghino come creare monete e come renderle disponibili in pochi minuti per il trading su blockchain. Questa situazione sta incoraggiando la proliferazione di monete su internet i cui promotori attirano gli investitori promettendo loro enormi ritorni sui progetti di investimento. Molte di queste monete sono disponibili da piattaforme decentralizzate, che funzionano senza alcun intervento umano. L'Amf e il suo team di sorveglianza informatica stanno compiendo sforzi vigorosi per rilevare i progetti fraudolenti in una fase iniziale. Tuttavia, le enormi dimensioni di internet e l'uso dei social network, comprese le App di messaggistica istantanea che consentono la creazione di gruppi di chat privati, rendono spesso impossibile per le autorità di regolamentazione intervenire preventivamente. L’Amf ricorda inoltre che i soggetti che intendono raccogliere capitali tramite asset informatici devono rispettare i requisiti normativi applicabili a titoli e derivati. In caso contrario, si incorre in azioni penali o sanzioni. L'Amf chiede quindi a coloro che stanno pianificando una Ico di informarsi sui propri obblighi legali e di assicurarsi di operare nel rispetto delle normative applicabili. L’Amf ricorda anche alle persone e alle società che gestiscono piattaforme che scambiano asset crittografici che siano titoli o derivati, che sono anch'essi soggetti alle normative vigenti in materia di titoli e derivati. Anche in questo caso, il mancato rispetto di tali regolamenti potrebbe portare a procedimenti giudiziari e sanzioni. L'Amf infine esorta il pubblico, in particolare i giovani, molti dei quali attualmente sembrano attratti da progetti che promettono grandi e rapidi profitti, a procedere con estrema cautela soprattutto quando si considerano le criptovalute. Sfortunatamente, tali progetti si rivelano spesso truffe o, nella migliore delle ipotesi, investimenti eccessivamente rischiosi”.