Ambiente, società e governo d’impresa per un impatto sostenibile su profitti e valore

È possibile fare della sostenibilità una strategia d’impresa efficace? Come può una Pmi quotata o quotanda intraprendere questo percorso di miglioramento, di valorizzazione e poi comunicarlo in modo virtuoso al mercato e agli investitori? Ne parleranno giovedì 20 maggio alle 15 esperti e imprenditori delle società partecipate dal fondo AcomeA PMItalia Esg, portando una testimonianza diretta dei protagonisti di questo importante cambiamento verso una rivoluzionme sostenibile.

Moderatore sarà Andrea Cabrini, Direttore di Class Cnbc. Ospiti saranno per AcomeA Marco Ruspi, Head of Esg di AcomeA, e Matteo Serio, Managing Partner; ancora, Luca Tavano, Head of product development Mid&Small Cap -Primary Markets di Borsa Italiana; Francesco Mele, CFO & Head of Central Functions di illimity; Fabio Ortolani, Vice Presidente Fondo Pensione Eurofer; Daniela Carosio, Senior Partner Sustainable Value Investors. Prevista la testimonianza di 5 società quotate all'AIM: Energica Motor Company, Gruppo Fos, Vantea Smart, Reti, Convergenze.

È possibile iscriversi a questo link per partecipare all’evento