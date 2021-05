Amundi amplia la gamma di Etf Esg

Amundi, primo asset manager europeo e pioniere nell'investimento responsabile, annuncia oggi l'espansione della propria gamma di Etf Esg con la conversione di sei Etf a reddito fisso esistenti in esposizioni Esg equivalenti.

In qualità di promotore di lungo periodo dell'investimento responsabile e provider leader di soluzioni Esg, Amundi si trova in una posizione ottimale per accompagnare gli investitori nella loro transizione Esg, fornendo loro una vasta gamma di fondi e soluzioni sostenibili adatte alle loro esigenze e vincoli.

L'integrazione di nuove esposizioni a reddito fisso potenzia ulteriormente la gamma di Etf sostenibili di Amundi e ne conferma l’impegno a fornire soluzioni Esg “pronte all'uso” ed efficienti sul profilo dei costi, in una asset class la cui domanda da parte degli investitori ha registrato un’accelerazione negli ultimi mesi.

Questi sei Etf saranno aggiunti alla gamma Esg a reddito fisso di Amundi nelle prossime settimane. A seguito dell’operazione la gamma di Etf Esg a reddito fisso includerà esposizioni corporate sia investment grade che high yield, oltre ad esposizioni aggregate e ad alcune strategie di punta come le obbligazioni a tasso variabile (floating rate notes). Tutte le nuove esposizioni Esg saranno classificate come prodotti in linea con l’articolo 8 del Regolamento SFDR.

Fannie Wurtz, head of Etf, Indexing and Smart Beta business line di Amundi, afferma: "L’Esg è al centro di tutte le nostre conversazioni con i clienti e fulcro della nostra strategia di sviluppo dei prodotti. Oggi, ogni nuovo prodotto è sistematicamente considerato attraverso una lente Esg e valutiamo costantemente la possibilità di convertire prodotti esistenti in esposizioni Esg, in linea con le aspettative degli investitori."

La rotazione verso l'Esg è considerata la tendenza più rivoluzionaria nel settore degli investimenti. Una tendenza accelerata dalla pandemia e rafforzata dagli interventi normativi, in particolare con l’introduzione del Regolamento SFDR. In questo contesto, Amundi è fortemente impegnata ad accompagnare i propri clienti nella transizione verso investimenti più sostenibili.