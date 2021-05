La Green Economy sarà una miniera d'oro per il rame

"La Green Economy ha un nuovo acronimo, GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), che rappresenta il futuro della finanza climatica grazie alla presenza degli Stati Uniti, il secondo Paese più inquinante al mondo". Il commento di Giuseppe Pascarella, analista finanziario.

Con un fabbisogno energetico soddisfatto in prevalenza da combustibili fossili (45% gas naturale, 24% carbone e 17% nucleare), le fonti rinnovabili rappresentano appena il 12% negli Usa.

Il piano stilato da Biden obbliga i fornitori di elettricità a garantire, entro il 2030, che l’80% della produzione sia a emissioni zero, per poi rendere l’intera economia carbon-free entro il 2050.

Nel frattempo, il rame è un perno fondamentale sul piano energetico. Già soprannominato “il nuovo petrolio”, le sue peculiarità nel trasmettere elettricità da fonti solari ed eoliche lo rendono indispensabile nello sviluppo di veicoli elettrici di nuova generazione e stazioni di ricarica.

Un veicolo elettrico contiene fino a 180 libbre di metallo rosso, quattro volte la quantità presente in un veicolo con motore a combustione interna, e le turbine eoliche onshore utilizzano il quadruplo del rame delle centrali elettriche alimentate da combustibili fossili per megawatt di elettricità. Ciò ha causato un problema di approvvigionamento. In questo momento le miniere di rame lavorano a pieno regime, ma sono già visibili carenze di forniture.

Si stima che queste producano circa 21 milioni di tonnellate all'anno, per un valore di 45 miliardi di sterline. Freeport-McMoRan (FCX), la più grande al mondo, ha notato che solo 2 milioni di tonnellate metriche di nuova fornitura annuale sono in fase di sviluppo.

Dopo il crollo dal picco di 4,70 dollari a libbra di dieci anni fa, inoltre, il mercato è cauto. Rimangono oggi un numero limitato di buone miniere e i tempi di consegna per i nuovi progetti possono arrivare a 8 anni.

L'industria del rame spende oltre 100 miliardi per colmare quello che potrebbe essere un deficit di approvvigionamento annuale di 4,7 milioni di tonnellate entro il 2030 (e che presto potrebbe raddoppiare), mentre decolla il settore dell'energia pulita e dei trasporti.

Con i mega progetti lanciati da Cina, Europa e Stati Uniti, la richiesta sta aumentando sempre più: solo nel 2020, il suo prezzo è passato da 3,2 dollari alla libbra fino ai 4,8 dollari attuali. Le più grandi società minerarie di rame al mondo, Freeport-McMoRan (FCX) e Southern Copper (SCCO), sono salite negli ultimi 12 mesi rispettivamente del +400% e del +140%.

Il Global X Copper Miners exchange-traded fund (COPX) detiene azioni minerarie, mentre il fondo statunitense Copper Index (CPER) offre un modo diretto per investire sullo spot del metallo attraverso la proprietà di contratti futures.

Il rischio principale è però la debolezza inaspettata dell'economia globale. La Cina rappresenta quasi metà della domanda mondiale, ma un pullback sembra improbabile poiché la domanda di rame legata all'energia verde potrebbe raggiungere il 16% entro il 2030, secondo Goldman Sachs.

A beneficiarne saranno aziende come Freeport, che ha oltre 30 anni di riserve, asset di livello mondiale e dovrebbe produrre quattro miliardi di sterline di rame solo quest'anno. Con miniere in Arizona e interessi in Sud America, possiede anche il 49% della miniera di rame e oro di Grasberg in Indonesia.

Un’altra società interessante è Southern Copper, con operazioni minerarie in Messico e Perù: ha le riserve più grandi, costi di produzione tra i più bassi e mira a raddoppiare la produzione nel 2028. Per crescere, le società dovranno coinvolgere comunità e governi rispettando le aspettative sociali e ambientali.

L'attenzione all'impatto ambientale delle attività minerarie ha lasciato l'industria incapace di rispondere ai deficit di mercato attraverso una nuova offerta, nonostante il prezzo sia ben al di sopra di un prezzo conveniente per i Paesi. Sul piano finanziario, è previsto sul lungo periodo un ulteriore rialzo a vantaggio degli investitori.