Se l’asse Mediobanca-Generali entrasse formalmente nell’orbita di un controllo di fatto esercitato dal gruppo di Leonardo Del Vecchio, forse con l’appoggio del gruppo Caltagirone, non sarebbe una buona notizia per quel che resta della cosiddetta “alta finanza” del nostro Paese. E non perché Del Vecchio e Caltagirone siano soggetti a qualsiasi titolo “indegni” di passare alla guida di quel raggruppamento (anch’esso “di fatto”) che esiste tra la banca di Piazzetta Cuccia e il colosso assicurativo: per carità, no. Ma non sarebbe comunque una buona notizia, perché non si tratta di azionisti adeguati al ruolo di anchor-investor che quel pregiatissimo assieme richiederebbe.

La considerazione s’impone ora che la famiglia Berlusconi ha ceduto il suo 2% di Mediobanca ad Unicredit nelle vesti di broker e quindi di un soggetto destinato ad essere transitorio nell’azionariato di Mediobanca: insomma, a rivendere. A chi?

Con l’uscita di Fininvest, il “patto di consultazione” che coordinava un 12,6% del capitale collegando alla holding dei Berlusconi le quote di Mediolanum (3,3%), Benetton (2,1), Finpriv (1,6) e altri soci con meno dell’1% ciascuno per un totale del 3,6% … scende al 10,6%, contro il 13,2% già controllato da Del Vecchio, che dall’agosto dell’anno scorso ha ottenuto dalla Bce l’autorizzazione a salire, volendo, fino al 20% dell’istituto guidato da Alberto Nagel.

Facile quindi che Del Vecchio acquisti la quota in vendita e compia un altro passo verso il 20% del capitale dell’istituto che, come si sa, è il socio-guida delle Generali.

Perché quest’evenienza sarebbe negativa? Semplice: Del Vecchio e Caltagirone sono due gruppi familiari che per ragioni diverse non presentano oggi agli occhi del mercato quei caratteri di stabilità e/o continuità dell’assetto proprietario che può assicurare la qualità gestionale scegliendo il management migliore; e non hanno il know-how in materia creditizia e assicurativa che servirebbe affinchè potessero apportare alle due aziende il contributo di visione strategica e ottimizzazione gestionale che qualsiasi società si augura di poter ricevere dal proprio socio di riferimento.

Sono passati vent’anni da quando la Banca d’Italia vietava energicamente quelle commistioni tra imprese e banche che oggi – cambiata la mentalità e i punti di riferimento – la Banca centrale europea invece autorizza. Ma il sistema Italia ha al suo passivo decine e decine di casi nei quali la presenza massiccia di imprenditori industriali o comunque non-finanziari nell’azionariato di banche e assicurazioni hanno determinato disastri.

Il pensiero, pur senza voler fare paralleli diretti, corre al nefasto effetto determinato dalla gestione ispirata in Sai dal controllo del costruttore Ligresti (ironia della sorte, benedetto a lungo proprio da Mediobanca) o dagli industriali “debitori di riferimento” che hanno prodotto la crisi di grandi banche regionali come fu l’Antonveneta e poi le due grandi popolari di Vicenza e Montebelluna.

C’è poi un tema più specifico, che riguarda le due famiglie imprenditoriali in questione. La prima, quella di Leonardo Del Vecchio, privata proprio dal capostipite di una filiera successoria compatta e attiva in azienda; la seconda invece distinta, sì, da una nuova generazione professionalizzata e competente nei suoi campi, eppure a sua volta molto distante dalle altre competenze specifiche necessarie per essere d’aiuto all’indirizzo strategico di grandi società creditizie e assicurative.

Ciò detto, la rinnovata forza del regime del golden power adottata dalle istituzioni italiane pone al riparo sia Mediobanca che le Generali dal vero rischio di destabilizzazione implicato da questo terremoto nella galassia di Mediobanca: la vendita a terzi.

Il passaggio di Mediobanca e Generali sotto l’influenza di due famiglie imprenditoriali fisiologicamente interessate a realizzare, prima o poi, quel che è per sua natura un investimento finanziario potrebbe essere sempre stoppato dalle autorità, se gli acquirenti finali fossero sgraditi; e dunque sarebbe ben difficile che i Del Vecchio e i Caltagirone cedessero in blocco i loro pacchetti a compratori esteri, visto che di nazionali proprio non se ne vedono. Sotto questo profilo, insomma, il rischio c’è ma è controllabile.

E tuttavia la domanda di fondo resta intera e senza risposte: che c’azzeccano due gruppi industriali che fabbricano occhiali e costruiscono case e strade con una grande banca d’affari e di gestione del risparmio e un colosso assicurativo internazionale?