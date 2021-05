Verso la Mifid 3, Ascofind risponde alla Commissione Ue

Ascofind ha dato risposta alla consultazione indetta dalla Commissione europea

“Strategia dell'UE per gli investitori al dettaglio”.

L’iniziativa della Commissione si inquadra nel processo in corso di revisione della Direttiva Mifid II: “Scopo dell'iniziativa è far sì che i consumatori che investono sui mercati dei capitali possano farlo con fiducia, che i risultati di mercato migliorino e che la partecipazione dei consumatori aumenti. L'aumento del numero di consumatori che investono su tali mercati convogliando il capitale verso le imprese del settore privato potrebbe accelerare il processo di ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19”.

Questa la risposta:

Egregi Signori,

Ascofind è un'associazione italiana che riunisce imprese di investimento e società di consulenza finanziaria che offrono consulenza di investimento su base indipendente.

Un recente Rapporto sugli investimenti finanziari delle famiglie italiane, pubblicato a dicembre 2020 dalla Consob, rivela che solo il 33% dei risparmiatori italiani accede ai mercati finanziari. I principali deterrenti dall'investimento finanziario sono la mancanza di fiducia, di informazione e di supporto alle decisioni.

Circa un terzo delle attività finanziarie delle famiglie italiane sono detenute in strumenti liquidi, contanti e depositi bancari.

I prodotti più frequentemente detenuti dalle famiglie italiane sono i fondi comuni di investimento, i prodotti di investimento basati sulle assicurazioni e i titoli di stato italiani. Sul totale delle attività finanziarie detenute dalle famiglie, i fondi UCITS ammontano al 10,7% mentre i prodotti di investimento assicurativi rappresentano il 17,1%.

L'eccessivo livello di costi e oneri dei prodotti finanziari e assicurativi costituisce un ulteriore freno alla partecipazione ai mercati finanziari da parte della clientela retail. Una recente pubblicazione dell'Esma (Performance and Costs of EU Retail Investment Products, 2021) ha evidenziato che in Italia i costi e gli oneri dei fondi UCITS sono tra i più alti tra i vari stati membri dell'UE.

Per quanto riguarda i prodotti pensionistici, circa il 40% dei partecipanti ha sottoscritto piani pensionistici individuali offerti da compagnie assicurative con costi medi annui del 2,20%, sei volte superiori ai fondi pensione professionali.

Una delle cause principali dell'alto costo risiede nell'insufficiente concorrenza nella distribuzione e nella modalità di remunerazione dei distributori e dei consulenti finanziari, basata sulle retrocessioni di commissioni da parte delle compagnie produttrici.

A causa del pagamento di incentivi, la consulenza fornita dagli intermediari può essere orientata verso prodotti con maggiori ricompense per gli intermediari, avendo di conseguenza un ulteriore impatto negativo sulla fiducia degli investitori.

La regolamentazione Mifid II ha mitigato questi effetti negativi, introducendo norme relative alla legittimità degli incentivi nei servizi di investimento e una maggiore trasparenza sui costi pagati dagli investitori al dettaglio.

Tuttavia, in base ai risultati dell'indagine pubblicata dalla Consob, gli investitori mostrano una scarsa comprensione dello schema di remunerazione del servizio di consulenza: Il 40% crede che sia pagato dalla banca, il 15% che sia gratuito, oltre il 20% non sa rispondere. Solo il 5% circa ha capito che il servizio è pagato dal cliente.

A tre anni dalla sua introduzione, le soluzioni adottate dalla direttiva per fare sufficiente chiarezza sugli incentivi perpetrati da distributori e consulenti finanziari non hanno evidentemente raggiunto gli obiettivi desiderati.

Un aumento della partecipazione dei clienti al dettaglio ai mercati finanziari e un clima più consistente di fiducia degli investitori non possono essere raggiunti se non viene garantita la trasparenza dei costi dei prodotti e del servizio di consulenza fornito ai clienti.

Nella consulenza tecnica alla Commissione del marzo 2020, l'ESMA propone di migliorare la comprensione da parte dei clienti degli incentivi e dell'effetto che essi hanno sulla distribuzione dei prodotti d'investimento e l'attuale informativa MiFID II. La Commissione dovrebbe migliorare la comprensibilità e la chiarezza delle attuali informazioni sugli incentivi introducendo l'obbligo di includere, in tutte le informazioni sugli incentivi, una spiegazione dei termini utilizzati per riferirsi agli incentivi (ad esempio, i pagamenti di terzi).

Tale spiegazione dovrebbe essere sufficientemente chiara e utilizzare termini semplici per garantire che i clienti al dettaglio comprendano la natura e l'impatto degli incentivi: "I pagamenti di terzi sono pagamenti ricevuti dall'impresa per avervi venduto questo prodotto e fanno parte dei costi che voi sostenete per il servizio fornito dall'impresa, anche se non pagate tali costi direttamente all'impresa". Ascofind sostiene fortemente la proposta dell'ESMA.