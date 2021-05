Zurich lancia due nuove linee Esg

Zurich annuncia lo sviluppo di due nuove linee di investimento Esg (Environmental, Social, Governance): due soluzioni bilanciate che intendono creare consapevolezza e fiducia tra clienti e distributori sul tema Esg e in grado di perseguire performance sostenibili nel tempo e promuovere politiche con un impatto positivo sul benessere delle persone e dell'ambiente.

“La scelta di investire secondo criteri Esg deriva certamente dall’attenzione che Zurich pone ai temi della sostenibilità in tutti gli ambiti, ma non deve prescindere dalla performance. Anzi, crediamo che la performance delle asset class sostenibili possa potenzialmente essere migliore di quella di attività analoghe che non rispondono ai criteri Esg garantendo una maggior stabilità di lungo periodo e avere anche una minore rischiosità” commenta Dario Moltrasio, amministratore delegato di Zurich Investment Life - “L’integrazione dei fattori Esg è già oggi parte fondamentale del nostro processo d’investimento. Ad oggi il portafoglio di investimenti in fondi esterni di Zurich Investment Life è in larga parte già sostenibile infatti circa la metà degli asset investiti, rispondono ad elevati livelli di rating Esg”

Zurich pone attenzione crescente ai temi della sostenibilità nei prodotti, tramite lo sviluppo di linee d’investimento che promuovano le caratteristiche Esg ricercando opportunità di rendimento in fondi che hanno l’obiettivo di promuovere le migliori pratiche ambientali sociali e di governance.

La nuova Linea Bilanciata Esg si affianca alle linee tradizionali dell’offerta di Zurich MultInvest - il prodotto multiramo offerto dal canale agenziale Zurich che nel 2020 ha ottenuto un rendimento del +12% con la linea Dinamica. Con un profilo di rischio intermedio, la nuova linea bilanciata Esg si pone l’obiettivo di generare valore positivo nel lungo termine investendo in fondi Esg dotati di rating elevati, garantendo un costante monitoraggio del livello di rischio della qualità Esg del portafoglio. La nuova Linea Armonica Esg, sviluppata in collaborazione con Vontobel, arricchisce invece il prodotto unit-linked Zurich Portfolio Extra venduto tramite il canale di small banks e promotori finanziari.

In quanto investitore istituzionale il gruppo Zurich riconosce di avere una funzione con un impatto rilevante sull’economia reale, che permette di influire attivamente in ambiti quali la tutela dell’ambiente, il rispetto dei diritti umani e dei diritti del lavoro.

Il gruppo Zurich è sensibile da anni ai temi della sostenibilità essendo firmataria del Global Compact e dei Principles for Responsible Investments (PRI) delle Nazioni Unite e aderendo ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.

A fine 2020 il Gruppo Zurich ha realizzato più di 5,8 mld USD di impact investments. Oggi è leader a livello mondiale nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI) per il settore Insurance.

Zurich è membro fondatore dell'UN Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) il cui obiettivo è detenere un portafoglio di investimenti net-zero entro il 2050.

L’iniziativa Zurich Forest, lanciata nel 2020, ha l’obiettivo di piantare più di 1 milione di alberi per la riforestazione delle foreste in Brasile.