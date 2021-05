Etica Sgr, raccolta e utile in crescita nel 2020

È stato approvato dall’assemblea dei soci di Etica Sgr, società di gestione del Gruppo Banca Etica, riunitasi il 28 aprile sotto la presidenza di Ugo Biggeri, il Bilancio Integrato 2020. L’utile lordo 2020 corrisponde a €9,95 milioni e l’utile netto raggiunge 6,85 milioni di euro (+22,78% rispetto al 2019). Il risultato positivo è dovuto alla crescita del margine di intermediazione, che si è attestato a 19,7 milioni, derivante principalmente dall’incremento delle commissioni attive (70,3 milioni). Ai Soci di Etica Sgr verrà distribuito un dividendo di 5.467.500 euro, pari a 12,15 euro per azione.

«Oggi il pubblico riconosce sempre più valore agli impatti ambientali, sociali e di governance delle proprie scelte di risparmio e anche la normativa ha fatto molti passi in avanti in questo senso. Etica Sgr è nata nel 2000 con un chiaro approccio etico alla finanza, proponendo soluzioni di investimento sostenibile e mettendo, da sempre, al centro le persone e l’ambiente. In questo contesto riteniamo che coerenza, trasparenza e partecipazione siano i nostri punti di forza per il futuro» sostiene Ugo Biggeri, Presidente di Etica Sgr.

«Nel 2020 abbiamo raggiunto importanti traguardi: il numero di contratti attivi ha superato la soglia dei 300.000 e il patrimonio in gestione ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Risultati che abbiamo ottenuto grazie alla fiducia dei nostri clienti, al sostegno dei partner commerciali, alle nostre competenze interne e ad una forte identità di finanza etica» dichiara Luca Mattiazzi, direttore generale di Etica Sgr.

«Il gruppo Banca Etica continua a crescere, grazie anche all’importante sviluppo di Etica Sgr e a proporsi come un unicum, un soggetto che ha fatto degli elementi della sostenibilità ambientale, sociale e di governo le leve su cui impostare il proprio modello, la propria organizzazione e anche tutti i prodotti e servizi. Misuriamo il nostro impatto diretto ed indiretto con il preciso obiettivo di contribuire alla creazione di posti di lavoro, all’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti vulnerabili, ai progetti di riduzione delle emissioni di CO2, al sostegno dell’imprenditoria sociale, con particolare attenzione a quella femminile e giovanile. Vogliamo sempre più affrontare questa nuova epoca sociale, economica e finanziaria veicolando le risorse dei tanti risparmiatori che ci scelgono a favore di un’economia sostenibile e responsabile», aggiunge Anna Fasano, presidente di Banca Etica.

Per l’undicesimo anno consecutivo Etica Sgr, ha scelto di redigere il Bilancio Integrato, che unisce i principali risultati economici della Società e il report di sostenibilità realizzato secondo gli Standards del “GRI - Global Reporting Initiative”.

Patrimonio e clienti

Nel 2020 la raccolta netta dei fondi del Sistema Etica è stata di €682 milioni, mentre il patrimonio in gestione è cresciuto del 16,3% toccando quota 5,34 miliardi di euro.

È salito in modo significativo anche il numero di clienti che, a fine anno, si attesta ad oltre 311.000 (+18,7% rispetto al 2019).

Engagement 2020

Nel 2020 gli effetti della pandemia hanno avuto un ruolo così forte sull’economia globale che la questione è diventata uno dei temi dell’attività di engagement di Etica Sgr con le aziende, specialmente del dialogo con il management delle imprese. Per fare qualche esempio: Etica Sgr segue con attenzione le aziende del settore farmaceutico in relazione alla condivisione di dati e brevetti per favorire l’accesso ai vaccini anche nei Paesi a basso o medio reddito. Etica Sgr è inoltre particolarmente attenta alle scelte di allocazione del capitale delle aziende, in relazione ad eventuali piani di riduzione delle spese che coinvolgono il personale.

Nel corso del 2020 Etica Sgr ha dialogato con oltre 200 società internazionali, rivolgendo ai manager quasi 700 domande su tematiche ESG. Inoltre ha partecipato alle assemblee di 45 società, votando più di 500 punti all’ordine del giorno.

Impatto ambientale, sociale e di governance

L’obiettivo di ottenere potenziali performance finanziarie positive per i fondi comuni si integra all’impegno per un impatto positivo per ambiente, società e governance. Il Report di Impatto è il documento annuale che rendiconta questa attività. Nell’edizione 2020 del Report di Impatto si legge, per esempio tra i risultati ambientali, che, nei portafogli dei fondi di Etica Sgr, le società che hanno definito obiettivi allineati all’accordo di Parigi (Science-Based Targets) sono il +133% in più rispetto al mercato di riferimento (MSCI World in euro). Tra i risultati sociali si legge che le società presenti nei portafogli dei fondi di Etica Sgr con politiche per prevenire il lavoro minorile sono il 43% in più sempre rispetto al mercato di riferimento. Buoni i risultati anche sul tema della governance: maggiore del +32% il numero delle società con un comitato di sostenibilità in seno al Consiglio di Amministrazione.

In qualità di investitore responsabile Etica Sgr ritiene importante anche contribuire alla creazione di un sistema economico più sostenibile e inclusivo. I sottoscrittori dei fondi comuni di Etica Sgr possono scegliere di devolvere lo 0,1% del capitale investito (1 euro ogni mille) a favore di un fondo che fa da garanzia a progetti di microfinanza in Italia e che sostiene iniziative di crowdfunding ad alto impatto sociale e ambientale, sempre in Italia. Tali iniziative e progetti sono poi selezionati e gestiti da Banca Etica. Nel 2020 l’importo per la microfinanza è stato pari a €3,99 milioni, Banca Etica ha quindi potuto erogare dal 2003 (anno di istituzione del fondo) 793 finanziamenti. Dei 101 prestiti erogati nell’anno, 97 sono stati gestiti direttamente da Banca Etica e 4 in partenariato con realtà locali. Nel 2020 l’importo per il crowdfunding è stato pari a €100.000 e ha sostenuto 8 iniziative ad alto impatto sociale.